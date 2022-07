Nowe kraje rozpoczęły negocjacje akcesyjne do UE. "Historyczny moment"

We wtorek rozpoczynają się negocjacje akcesyjne Unii Europejskiej z Albanią i Macedonią Północną - powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. - To historyczny moment - dodała.

"Drodzy Edi Rama i Dimitar Kowaczewski, wykazaliście się cierpliwością, wizją i przywództwem. Raz za razem udowodniliście swoje przywiązanie do wartości europejskich, jako przyjaciele i rzetelni partnerzy. Wszyscy zyskamy, gdy pewnego dnia powitamy Albanię i Macedonię Płn. w UE" - napisała na Twitterze szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Albania i Macedonii Płn. Rozpoczęcie negocjacji

Rozpoczęcie formalnych negocjacji umożliwiających dwóm krajom bałkańskim dołączenie do UE jest przełomem. Pierwotnie miało to nastąpić w 2018 roku, jednak pomimo rekomendacji KE, najpierw parlamenty Niemiec i Holandii, potem władze Francji, a następnie rząd Bułgarii kolejno wstrzymywały proces z różnymi oczekiwaniami wobec dwóch krajów dotyczącymi reform gospodarczych, politycznych i prawnych. Ostatecznie jednak udało się znaleźć w każdej sprawie porozumienie.

Jak powiedziała w Brukseli von der Leyen, po wtorkowej konferencji międzyrządowej KE i zespoły negocjacyjne z Albanii i Macedonii Północnej przystąpią do pracy.

- Rozpocznie się przegląd dorobku prawnego UE. To pierwszy krok w tym procesie. To umożliwi Albanii i Macedonii Północnej zapoznanie się z prawami i obowiązkami naszej Unii. Od traktatów, przez ustawodawstwo, po umowy międzynarodowe. I bardzo szybko to zrobimy – wskazała szefowa KE.

Nowe korzyści wraz z postępem negocjacji

Jak dodała, Albania dołączy wkrótce do unijnego mechanizmu ochrony ludności. - Dyskusję na ten temat rozpoczęliśmy już w zeszłym miesiącu. Zwiększy to odporność Albanii na klęski żywiołowe, takie jak powodzie, pożary lasów czy trzęsienia ziemi. Państwa członkowskie wiedzą (...), że Unia Europejska jest zawsze gotowa wesprzeć w razie katastrofy – powiedziała von der Leyen.

Macedonia Północna zacznie negocjować z UE porozumienie z Frontexem. Chodzi o rozmieszczenie przedstawicieli agencji w tym kraju. - Wzmocni to naszą współpracę w zakresie migracji - zaznaczyła szefowa KE.

Dodała, że korzyści dla krajów będą narastać w miarę postępów w negocjacjach. - Nastąpi wzrost inwestycji. Będą lepsze powiązania handlowe. Nastąpi ściślejsza współpraca w kluczowych obszarach, takich jak na przykład energia czy transport. Zmaksymalizowane będzie wykorzystanie i wpływ funduszy UE. Oznacza to nowe miejsca pracy, nowe możliwości biznesowe – powiedziała von der Leyen.

