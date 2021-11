Nowe obostrzenia w związku z Omikronem także dla zaszczepionych. "Trwa wyścig z czasem"

Omikron, nowy wariant koronawirusa wykryty w RPA, rozprzestrzenia się w Europie. Kolejne przypadki wykryto we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii i we Włoszech. Według Światowej Organizacji Zdrowia nie jest jeszcze jasne, czy mutacja ta rozprzestrzenia się szybciej niż wcześniej znane odmiany ani, czy zakażenie prowadzi do cięższego przebiegu COVID-19.

Omikron, odkryty 24 listopada w Republice Południowej Afryki nowy wariant koronawirusa, został dotychczas zidentyfikowany we Francji, Belgii, Danii, Niemczech, Włoszech i Holandii oraz w Australii, Botswanie, Izraelu, Hongkongu i Wielkiej Brytanii. Mutacja ta szybko rozprzestrzenia się w Europie.

Francuskie ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę późnym wieczorem, że w całym kraju wykryto osiem prawdopodobnych przypadków. Również w Austrii badana jest próbka od osoby z Tyrolu, u której podejrzewa się zakażenie nowym wariantem Omikron koronawirusa – przekazały w niedzielę austriackie media.

Omikron. Kolejne przypadki nowego wariantu w Europie

Stan zdrowia pacjenta z południa Włoch, u którego po przyjeździe z Afryki stwierdzono pierwsze w kraju zakażenie Omikronem, lekarze określają jako dobry. Mężczyzna jest zaszczepiony przeciw COVID-19. Dobrze czuje się też jego rodzina, w tym dwoje dzieci. Wszyscy dorośli w tej rodzinie są zaszczepieni.

W Niemczech potwierdzono w niedzielę trzeci przypadek zakażenia nowym wariantem koronawirusa. "Sekwencjonowanie potwierdziło, że podejrzany przypadek, o którym poinformowano wczoraj rano, to Omikron" - podał na Twitterze minister spraw społecznych Hesji Kai Klose. Poprzednie dwie infekcje nowym wariantem potwierdzono w Bawarii.

Według władz heskich zakażona osoba przybyła do Frankfurtu z RPA 21 listopada. W tym czasie Republika Południowej Afryki nie była sklasyfikowana jako obszar wysokiego ryzyka ani obszar występowania nowego wariantu. Według ustaleń ministerstwa spraw społecznych osoba, u której wykryto zakażenie, była w pełni zaszczepiona, ale w ciągu tygodnia pojawiły się u niej objawy infekcji i poddała się badaniom - przekazano.

Obostrzenia w wielu krajach, także dla zaszczepionych. "Trwa wyścig z czasem"

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała w niedzielę, że Unia Europejska potrzebuje więcej czasu na pełną ocenę ryzyka związanego z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa Omikron i lepsze przygotowanie się do nowej sytuacji. - Wiemy, że to wyścig z czasem, naukowcy i producenci potrzebują dwóch-trzech wygodni, by lepiej zrozumieć nowy wariant - podkreśliła von der Leyen podczas konferencji prasowej na Łotwie.

WHO określiło nową mutację koronawirusa Omikron jako "niepokojącą". Światowa Organizacja Zdrowia na razie odradza zamykanie granic, mimo to rządy wprowadzają kolejne ograniczenia w podróżach z krajów południowej Afryki. W Wielkiej Brytanii ogłoszono w sobotę, że w związku z pojawieniem się wariantu Omikron od osób wjeżdżających do kraju wymagane będzie wykonanie testu PCR i izolacja do czasu uzyskania wyniku. Ponadto obowiązywać będzie nakaz noszenia maseczek w sklepach i pojazdach transportu publicznego w Anglii. Nowe zasady wejdą w życie we wtorek.

We Francji każda osoba, która miała kontakt z potwierdzonym lub potencjalnym przypadkiem zakażenia nowym wariantem, będzie musiała poddać się kwarantannie, nawet jeśli jest zaszczepiona przeciw COVID-19 – poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia Francji.

Także Szwajcaria rozszerzyła wymagania dotyczące kwarantanny dla podróżnych przybywających z Wielkiej Brytanii, Czech, Holandii, Egiptu i Malawi. Teraz podróżni z tych krajów będą musieli przedstawić negatywny test na COVID-19 i poddać się kwarantannie przez dziesięć dni.

