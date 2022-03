Nowe plany Putina ujawnione. „Koreański scenariusz dla Ukrainy”

Wojna w Ukrainie nie potoczyła się według planów Rosji. Wiele wskazuje na to, że Putin pogodził się z częściową przegraną i zaczął koncentrować wojska w nowym celu zajęcia wschodnich terenów Ukrainy. Pojawiły się już nawet zapowiedzi powtórzenia manewru z aneksji Krymu i zorganizowaniu referendum o przyłączeniu terytoriów do Rosji.

- Putinowi nie udało się obalenie rządu Ukrainy, Rosjanie ponieśli ponadto porażki pod Kijowem. Obecnie koncentrują swoje działania na południu i wschodzie kraju - oznajmił Kyryło Budanow.

Szef Ukraińskiego wywiady ujawnił nowy cel Putina. „scenariusz koreański”

Budanow wskazał, że Rosjanie dążą do utworzenia korytarza lądowego łączącego Rosję z okupowanym Krymem, ale na przeszkodzie stoi postawa wiążącego znaczące siły inwazyjne „niezłomnego Mariupola”. Miasto i jego mieszkańcy płacą ogromną cenę za opór: ucierpiało już 90 procent zasobów mieszkalnych, a z powodu odcięcia dostaw ludzie umierają z głodu.

- Są powody, by sądzić, że Putin rozważa „koreański” scenariusz dla Ukrainy (...) co oznaczałoby narzucenie linii podziału między nieokupowanymi i okupowanymi regionami naszego kraju – ostrzegł szef ukraińskiego wywiadu wojskowego.

Budanow wskazał ponadto, że Rosja będzie próbować formować na kontrolowanych przez siebie terenach zależne od siebie struktury władzy, „równoległe” do prawowitych organów – tak jak zrobiła to już w samozwańczych republikach ludowych na wschodzie Ukrainy. Ma to pozwolić stworzyć pozory prawne legalności przejęcia ukraińskich ziem.

Trwa wojna w Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

RadioZET.pl/PAP

Wojna w Ukrainie na żywo: