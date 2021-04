Znany koronasceptyk zmarł na COVID-19. Przed śmiercią zorganizował dwie imprezy

Hans Kristian Gaarder publikował w serwisie YouTube filmy na temat teorii spiskowych, które przynosiły mu sporą popularność. Jednym z poruszanych przez niego zagadnień, oprócz illuminatów i bezprawnego zwycięstwa Joe Bidena w wyborach USA, był koronawirus. 60-letni Norweg negował jego istnienie.

Norwegia. Koronasceptyk zmarł na COVID-19. Wcześniej zorganizował dwie nielegalne imprezy

Według lokalnych gazet mężczyzna jeszcze 18 marca negował w mediach społecznościowych istnienie koronawirusa, dodając, że zachorowanie na COVID-19 przypomina przeziębienie lub lekką grypę. Twierdził również, że wirus nie przenosi się z człowieka na człowieka, a media oszukują czytelników. 6 kwietnia 60-latek został znaleziony martwy.

Okazuje się, że YouTuber, który nie wierzył w pandemię, kilka dni przed śmiercią - 26 i 27 marca, zorganizował w stodole na terenie swojej posiadłości dwie nielegalne imprezy. Nie jest jasne, ile osób w nich uczestniczyło, ale lokalne media podają, że po spotkaniach u kilkunastu z nich stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2.

Śmierć Norwega potwierdziły władze miasta, które zamieszkiwał. „Mężczyzna w wieku około 60 lat, mieszkaniec w Gran, zmarł po chorobie w wyniku zakażenia koronawirusem" - cytuje komunikat dziennik "Metro". "Przed śmiercią 60-latka nie badano na obecność wirusa, test zrobiono dopiero po jego śmierci" - podała gmina Gran na swojej stronie internetowej.

- Ten człowiek miał Covid-19, nie ma co do tego wątpliwości - powiedział urzędowy lekarz w Gran Are Løken, cytowany przez portal newsinenglish.no. Policja poprosiła osoby, które uczestniczyły w spotkaniach u Gaardera, aby jak najszybciej przystąpiły do testu na obecność koronawirusa.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/metro.co.uk/newsinenglish.no