Nowy Jork wprowadza obowiązkowe szczepienia przeciw Covid-19 dla ponad 300 tysięcy pracowników "budżetówki" w tej metropolii – urzędników, ale też służb miejskich (policja, straż pożarna), czy nauczycieli.

Czytamy, że zarządzenie ma wejść w życie 13 września. - Chodzi o nasz powrót do zdrowia. O zapewnienie ludziom bezpieczeństwa – powiedział w poniedziałek burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio na konferencji prasowej.

Decyzja władz miasta jest najbardziej radykalnym środkiem wprowadzonym do tej pory przez władze samorządowe lub federalne w USA. W Stanach Zjednoczonych kampania szczepień dotarła do "ściany", a zachęty i udogodnienia nie przekonują już niezdecydowanych.

W samym Nowym Jorku 59 procent dorosłej populacji otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko Covid-19. - Wariant Delta jest zabójczy i miasto traktuje go poważnie. Dzisiaj ogłaszam, że każdy pracownik Urzędu Miasta będzie zobowiązany do przedstawienia dowodu szczepienia lub złożenia cotygodniowego testu na koronawirusa – powiedział de Blasio na konferencji prasowej.

W USA narastają kontrowersje dotyczące tego, jakie kroki należy podjąć, aby zwiększyć wskaźniki szczepień przeciwko wariantowi Delta, który według szacunków odpowiada za ponad 89 procent zakażeń w USA. Wielu urzędników naciska na obowiązkowe szczepienia, przynajmniej dla wybranych grup zawodowych. Rozwiązań nie popierają jednak stany rządzone przez Republikanów. Data wejścia przymusu szczepień w Nowym Jorku zbiega się z powrotem miliona uczniów do tamtejszych szkół.

RadioZET.pl/AFP