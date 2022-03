Nowy dekret resortu obrony Rosji. Kreml wpadł na szokujący pomysł

Rosjanie zamierzają powołać do wojska 17- i 18-latków z młodzieżowej organizacji “Junarmia” - ustalił ukraiński wywiad. Nastolatkowie mieliby zostać wysłani do Ukrainy na wojnę na podstawie wiosennego i jesiennego poboru.

Ukraiński wywiad dotarł do treści dekretu, który miało wydać rosyjskie ministerstwo obrony. Wynika z niego, że Rosja planuje wysłać do Ukrainy 17- i 18-latków z wojskowo-patriotycznego ruchu “Junarmia”, działającego pod patronatem ministerstwa obrony.

Dokument został opublikowany na oficjalnym profilu ukraińskiego wywiadu. Z rozporządzenia wynika, że członkowie “Junarmi” mają wziąć udział w “operacji specjalnej” w Ukrainie.

17-latkowie z "Junarmi" pojadą na wojnę do Ukrainy?

Przerzut 17-latków poprzedzi szkolenie. Szef głównego wydziału wojskowo-politycznego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Giennadij Żidko odpowiada za realizację tego rozkazu. Ze skanów wynika, że dekret podpisał minister obrony Rosji Siergiej Szojgu.

Według planu nastolatków wcielono by do armii na podstawie wiosennego i jesiennego poboru. “Junarmię” powołano w 2016 roku, mogą do niej wstąpić nawet 8-letnie dzieci. W styczniu 2019 roku liczyła już 300 tys. członków.

