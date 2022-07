Nowy subwariant koronawirusa. Ekspert ostrzega przed Centaurusem

Nowy subwariant koronawirusa Centaurus, który dotarł już do Europy, jest tak samo zaraźliwy, jak Omikron - o takich rezultatach wstępnych badań powiedział w sobotę włoskiej agencji Ansa epidemiolog profesor Massimo Ciccozzi z Rzymu.

Szef departamentu badań statystytki medycznej i epidemiologii molekularnej na rzymskim Uniwersytecie Campus Bio-Medico podkreślił, że "monitorujemy sytuację", a nowy subwariant, który obecnie nie budzi obaw, jest obserwowany tak, jak wszystkie inne. Zastrzegł, że nie wiadomo, czy Centaurus powoduje większą śmiertelność, bo nie przeprowadzono jeszcze badań w tym kierunku.

Nowy wariant koronawirusa Centaurus

- Jedyna rzecz jest taka, że ma dwie mutacje różniące je zarówno od Omikrona 5, jak i Omikrona 2, od których pochodzi - wyjaśnił Massimo Ciccozzi. Zaznaczył zarazem, że mutacje te są w stanie "umknąć przeciwciałom".

- Normalne jest to, że wirus musi cały czas przezwyciężać system immunologiczny; w przeciwnym razie ginie - dodał epidemiolog. Służby sanitarne wykryły pierwszy przypadek Centaurusa w Holandii. Do tej pory stwierdzono go w 10 krajach świata.

RadioZET.pl/PAP