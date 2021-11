Nowy wariant koronawirusa już w Europie. Będzie "pakiet surowych środków"

Nowy wariant koronawirusa B.1.1.529, który pierwotnie zidentyfikowano na południu Afryki, został wykryty w Belgii. Jak podała agencja AFP, w piątek belgijskie władze potwierdziły w swoim kraju pierwszy przypadek B.1.1.529. Chodzi o niezaszczepioną osobę, która przyjechała do Belgi z zagranicy. Test z wynikiem pozytywnym wykonano 22 listopada. Informacje potwierdził miejscowy minister zdrowia Frank Vandenbroucke na konferencji prasowej.

Belgia wprowadzi "pakiet surowych środków", aby powstrzymać czwartą falę koronawirusa. - Nigdy w naszym kraju nie mieliśmy tylu infekcji. Na szczęście mamy tak wysoki wskaźnik szczepień – w przeciwnym razie w szpitalach sytuacja byłaby dużo bardziej dramatyczna - ocenił premier Alexander De Croo, dodając jednocześnie, że belgijski system opieki zdrowotnej "zaczyna pękać".

Belgia wprowadza "pakiet surowych rozwiązań" do walki z COVID-19

Uzasadnił w ten sposób wdrożenie "pakietu surowych środków na okres trzech tygodni". - Mówiłem to już wcześniej, ale powiem to jeszcze raz: te środki będą skuteczne tylko wtedy, gdy będziemy się ich trzymać. Będzie to wymagało wysiłku od nas wszystkich - zaapelował szef belgijskiego rządu.

Podkreślił, że noszenie masek w miejscach publicznych jest obowiązkowe dla wszystkich, począwszy od 10 roku życia. - Dotyczy to również osób zaszczepionych - zaznaczył.

Od najbliższej soboty kluby nocne, dyskoteki i sale taneczne będą ponownie zamknięte. De Croo powiedział, że zdaje sobie sprawę, że jest "to bardzo trudna wiadomość" dla właścicieli tych miejsc, ale zapowiedział dla nich pakiet wsparcia.

Nowy wariant koronawirusa w Europie. Będą nowe obostrzenia?

Restauracje i bary - do których już teraz mogą wchodzić tylko osoby posiadające paszport sanitarny - będą musiały się zamykać najpóźniej o 23.00. Dodatkowo maksymalna liczba osób przy stolikach zostanie ograniczona do sześciu, chyba że cała grupa jest częścią większego gospodarstwa domowego.

Zakazane będą zorganizowane imprezy prywatne. Z wyjątkiem przyjęć w domu z okazji ślubu czy pogrzebu. Zawody sportowe i treningi w halach - dla osób posiadających paszport sanitarny - mogą być kontynuowane, ale na razie bez publiczności. W przypadku zawodów na zewnątrz obecność publiczności będzie dozwolona.

Z drugiej strony, De Croo zapowiedział otwarcie ekspresowych centrów testowych, do których ludzie będą mogli przyjść niejako "z ulicy" i szybko uzyskać wynik. - Nasi lekarze rodzinni poświęcają zbyt dużo czasu na robienie testów. Musimy ich odciążyć - oświadczył premier, zapowiadając też, że dawki przypominające szczepionek będą aplikowane szybciej niż dotąd zakładano.

