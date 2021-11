Nowy wariant koronawirusa z południa Afryki. Unia Europejska chce zaostrzyć restrykcje

Nowy wariant koronawirusa B.1.1529, który prawdopodobnie zostanie nazwany szczepem Nu, został wykryty 11 listopada w Botswanie w południowej Afryce. Trzy dni później potwierdzono jego obecność w organizmie pacjenta w RPA. Zakażeniu uległ również 36-latek, który wrócił z Afryki Południowej do Hongkongu.

Nowy wariant koronawirusa. Unia Europejska chce zaostrzyć restrykcje

Zdaniem ekspertów nowy wariant koronawirusa jest najgroźniejszy z dotychczas odkrytych i może być odporny na szczepionki. Wielka Brytania zamknęła granice dla podróżnych z sześciu państw Afryki - RPA, Namibii, Zimbabwe, Botswany, Lesoto i Eswatini.

"Komisja zaproponuje, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, uruchomienie hamulca bezpieczeństwa w celu zatrzymania lotów z regionu południowej Afryki ze względu na budzący obawy wariant (wirusa - red.) B.1.1.529." - napisała na Twitterze szefowa KE Ursula von der Leyen.

W piątek Ministerstwo Zdrowia Izraela poinformowało o wykryciu pierwszego przypadku nowego wariantu koronawirusa. Osoba zakażona wróciła do kraju z Malawi we wschodniej Afryce. Dwie inne osoby podejrzane o zakażenie nowym szczepem czekają na ostateczne wyniki testów - podaje portal Times of Israel.

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia spotkają się w piątek, aby ocenić wariant, który w środę został sklasyfikowany jako wariant pod obserwacją. Jeśli zostanie podniesiony do rangi wariantu niepokojącego, może otrzymać nazwę z greckiego alfabetu.

RadioZET.pl/PAP/Times of Israel/Reuters