Nowy wariant koronawirusa odkryty we Francji. "Odmienny od tych, które obecnie znamy"

Świat walczy obecnie z wariantem Omikron koronawirusa, który odkryto w listopadzie w Afryce. Szybko rozprzestrzenił się on na wszystkie kontynenty - pojawił się już m.in. w Niemczech, we Francji i we Włoszech, ale także w USA, Japonii czy Australii.

Nowy wariant koronawirusa. Odkryto go we Francji

Tymczasem zupełnie nowy wariant koronawirusa odkryto w klinice IHU Mediterranee, prowadzonej przez znanego wirusologa prof. Didiera Raoulta. Lecznica znajduje się w miejscowości Forcalquier w południowej Francji - ok. 100 km. od Marsylii.

Wariant ten, nazwany IHU, został zdeponowany w naukowej sieci wymiany GISAID jako B.1.640.2. Na razie nie określono, czy jest on bardziej zaraźliwy niż wcześniejsze mutacje koronawirusa. IHU nie został też jeszcze zakwalifikowany do żadnej z grup i nie określono w sposób precyzyjny ryzyka, jakie niesie ze sobą zakażenie się tym wariantem.

Jak podał portal telewizji France 3, wariant ten odkryto (podobnie jak Omikron) w listopadzie. - Szczep ten jest genetycznie odmienny od tych, które obecnie znamy. Dlatego jest to rzeczywiście odmiana - mówił cytowany przez France 3 prof. Philippe Colson, wirusolog i farmaceuta zatrudniony w IHU.

RadioZET.pl/PAP (K. Stańko)/France 3/Twitter