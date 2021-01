Nożownik zaatakował kilka osób w pobliżu głównego dworca kolejowego we Frankfurcie nad Menem w Niemczech - informują policja i media. Trzy ciężko ranne ofiary przewieziono do szpitali. Sprawcę, którego motywy pozostają na razie niejasne, schwytano.

Do ataku doszło w położonej przy głównym dworcu kolejowym we Frankfurcie nad Menem dzielnicy Bahnhofsviertel - informuje portal lokalnego nadawcy publicznego Hessenschau. Powołując się na źródła w policji portal podaje, że sprawca zranił cztery osoby, z czego trzy ciężko. Rannych przewieziono do pobliskich szpitali.

Miejsce, w którym doszło do zdarzenia, zostało otoczone i zabezpieczone przez policję, pracują tam technicy kryminalistyczni - relacjonuje Hessenschau.

Atak nożownika w pobliżu dworca we Frankfurcie nad Menem

"Szybko zatrzymano osobę, podejrzaną o zranienie kilku osób" - poinformowała na Twitterze frankfurcka policja. Dodano, że dokładne okoliczności zdarzenia są badane i nie ma już zagrożenia dla mieszkańców.

Motywy ataku pozostają niejasne. Według świadków sprawca ranił przypadkowe ofiary, policja nie wyklucza jednak, że atakujący mógł znać ofiarę - pisze dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Uzupełnia, że według świadków mężczyzna mógł działać pod wpływem narkotyków.

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP