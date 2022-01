Obowiązkowe szczepienia dla osób starszych. Rząd Włoch podjął decyzję

Szczepienia przeciw COVID-19, zdaniem ekspertów, to najszybsza droga do pokonania pandemii koronawirusa. Kolejne europejskie państwa decydują się wprowadzenie nowych regulacji w sprawie przyjmowania specyfiku chroniącego przed chorobą wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2.

Rząd Włoch podjął w środę decyzję o wprowadzeniu obowiązku szczepień przeciw COVID-19 dla osób powyżej 50 lat. Zapis ten znalazł się w nowym dekrecie przyjętym podczas obrad Rady Ministrów. Tym samym we Włoszech będą obowiązywać jedne z najbardziej surowych przepisów o walce z pandemią.

Obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19. Rząd Włoch podjął decyzję

Obowiązek szczepień dla osób powyżej 50. roku życia wejdzie w życie w kraju, w którym po dwóch dawkach szczepionki jest 86 proc. ludności, a ponad 20 mln mieszkańców, czyli jedna trzecia całej populacji, przyjęło już dawkę przypominającą. Decyzja w tej sprawie zapadła po bardzo burzliwych według mediów obradach rządu w dniu, gdy zanotowano nowy rekord zakażeń od początku pandemii - ponad 179 tys. infekcji w ciągu jednej doby.

Kilka ugrupowań szerokiej koalicji rządowej chciało wprowadzenia obowiązku szczepień dla wszystkich. Ostatecznie dzięki mediacji premiera Mario Draghiego wypracowano kompromisowe rozwiązanie.

Szef rządu powiedział po posiedzeniu: - Chcemy zatrzymać wzrost krzywej zakażeń i nakłonić Włochów, którzy dotąd się nie zaszczepili, by to zrobili. Interweniujemy szczególnie w sprawie grup wiekowych, które są bardziej narażone na hospitalizację, by zredukować presję na szpitale i ratować życie.

Minister zdrowia Roberto Speranza oświadczył: - Decyzje, jakie podejmujemy, mają na celu jak największe ograniczenie liczby niezaszczepionych, bo to ta grupa jest powodem presji na nasz system szpitali. Jak dodał, obecnie dwie trzecie pacjentów z COVID-19 na oddziałach intensywnej terapii to osoby niezaszczepione. Na pozostałych oddziałach stanowią oni połowę chorych.

RadioZET.pl/PAP - Sylwia Wysocka