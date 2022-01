Obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 stają się faktem. Przegłosowano ustawę

Obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 w Austrii stają się faktem. W czwartek wieczorem parlamentarzyści Rady Narodowej przegłosowali ustawę o powszechnym obowiązku szczepienia. Przepisy będą obejmować mieszkańców Austrii powyżej 18 roku życia. "To historyczna decyzja" - piszą austriackie media.

Obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 w Austrii. Ustawa ma wejść w życie na początku lutego, będzie zaś egzekwowana od połowy marca. Te półtora miesiąca to czas, który m.in. ma umożliwić osobom do tej pory niezaszczepionym na przyjęcie szczepień. "To historyczna decyzja" - piszą austriackie media.

"Po długiej i zaciętej debacie jeden z najbardziej kontrowersyjnych przepisów ostatnich kilkudziesięciu lat właśnie został przegłosowany przez parlament" – podsumowuje "Kronen Zeitung". Wcześniej na ten temat toczyły się w parlamencie gorące debaty, protesty odbyły się również przed Hofburgiem i w centrum Wiednia.

Obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 w Austrii

Rada Federalna będzie głosować nad ustawą 3 lutego, może ona zostać uchwalona zwykłą większością głosów koalicji rządowej OeVP i Zielonych. Ustawa o obowiązku szczepień będzie obejmować osoby, które ukończyły 18 lat i mieszkają w Austrii.

Osoby niezaszczepione przeciw COVID-19 będą zobowiązane do przyjęcia szczepienia jednym z zatwierdzonych preparatów. Za brak szczepień (o ile nie zwolni z tego stan zdrowia lub inne przeciwskazania medyczne) grozić mogą grzywny, wynoszące nawet 3600 euro.

"Ustawa Hoca" o weryfikacji covidowej w Polsce

W Polsce także mogą ulec zmianie przepisy dotyczące szczepień. We wtorek 18 stycznia Rada Ministrów pozytywnie oceniła tzw. projekt Hoca. Chodzi o poselski projekt ustawy o weryfikacji covidowej, którego autorami jest grupa posłów PiS, w tym poseł Czesław Hoc (PiS). Według autorów projektu, przepisy mają "umożliwić pracodawcy sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy".

Minister zdrowia był pytany w rozmowie w TVP INFO, dlaczego ta regulacja jest tak ważna do walki z pandemią. Niedzielski podkreślił, że najważniejszym narzędziem walki z pandemią jest szczepienie populacji, które - jak mówił - chroni przede wszystkim przed ciężkim przebiegiem choroby.

Niedzielski tłumaczył, że ustawa ws. weryfikacji covidowej ma wprowadzić "pewną kulturę przestrzegania regulacji". - Przestrzegania regulacji, które z jednej strony pozwalają tworzyć bezpieczne środowisko epidemiczne, a z drugiej strony szanują też różne punkty widzenia. Tam nie trzeba być tylko zaszczepionym, tam równoznaczne z zaszczepieniem jest wykonanie testu - zaznaczył szef MZ.

RadioZET.pl/ Marzena Szulc, Karolina Kropiwiec (PAP)