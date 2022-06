Obrońcy Azowstalu wracają do domu. "Największa wymiana od początku inwazji"

144 ukraińskich żołnierzy, w tym 95 obrońców Azowstalu, wróci do domu. To największa wymiana jeńców od początku inwazji - podała w środę agencja Ukrinform, powołując się na wywiad wojskowy Ukrainy.

Obrońcy Azowstalu byli w rosyjskiej niewoli od maja, gdy żołnierze Władimira Putina przejęli pełną kontrolę nad Mariupolem. Po ogłoszeniu zawieszenia broni 2449 ukraińskich żołnierzy przewieziono do byłej kolonii karnej w Ołeniwce, położonej na terytorium samozwańczej i kontrolowanej przez Rosję Donieckiej Republiki Ludowej. Później część trafiła do moskiewskiego aresztu śledczego w Lefortowie.

Część z nich wraca z niewoli. „Nastąpiła kolejna wymiana jeńców, dzięki której do domu wróciło 144 ukraińskich obrońców. To największa wymiana od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę. Spośród 144 uwolnionych 95 to obrońcy Azowstalu. Wśród nich jest 43 żołnierzy pułku azowskiego” - czytamy w opublikowanym w środę komunikacie.

Obrońcy Azowstalu wracają do domu

Ukraiński wywiad poinformował na Telegramie, że wśród zwolnionych jest 59 żołnierzy Gwardii Narodowej, 30 marynarzy, 28 żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, 17 funkcjonariuszy Państwowej Straży Granicznej Ukrainy, dziewięciu przedstawicieli obrony terytorialnej oraz jeden policjant.

"Wśród nich jest 23 oficerów, 69 sierżantów i podoficerów. Najstarszy ze zwolnionych skończył 65 lat, najmłodszy - 19. Większość ma poważne obrażenia: rany postrzałowe, od odłamków i wybuchów, a także oparzenia, złamania, amputacje kończyn. Wszyscy otrzymują odpowiednią doraźną opiekę medyczną i psychologiczną" - przekazano. Dowództwo ukraińskiego wywiadu wojskowego zapewnia, że pracuje nad powrotem do domu wszystkich schwytanych obrońców.

