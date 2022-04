Odłamki zestrzelonej rosyjskiej rakiety zabiły trzy osoby. "Nie podchodźcie do okien"

Wojna w Ukrainie trwa już 51. dobę. Rosjanie kontynuują atak na wschodnią i południową część Ukrainy. W czwartek informowaliśmy o trojgu cywilów zabitych w obwodzie donieckim. Z kolei w piątek wojska agresora ostrzelały autobusy ewakuacyjne w miejscowości Borowa pod Charkowem. Śmierć poniosło tam 7 osób.

Płodowe. Odłamek zestrzelonej rakiety zabił troje cywilów

Także w piątek nad miejscowością Płodowe w gminie Kachoska w obwodzie chersońskim zestrzelono rosyjską rakietę. Cywile ucierpieli jednak w wyniku uderzenia odłamkami zestrzelonego pocisku. Trzy osoby zginęło, a kolejne trzy odniosły obrażenia.

"Mieszkańcy wyszli z domów, żeby popatrzeć, i stało się, co się stało. Zwracamy się z prośbą do ludności cywilnej - gdy słyszycie ostrzał lub wybuchy, nie czekajcie na oficjalne powiadomienia. Nie podchodźcie do okien i nie wychodźcie na ulicę, żeby nagrywać. Chowajcie się do schronów" - przekazano w komunikacie lokalnych władz na Facebooku.

Większość terytorium obwodu chersońskiego znajduje się obecnie pod rosyjską okupacją. Stolica regionu, Chersoń, pozostaje jedynym w Ukrainie miastem tej rangi zajętym przez wojska najeźdźcy.

Z obwodu chersońskiego napływa coraz więcej doniesień o zbrodniach wojennych. We wtorek rosyjscy żołnierze rozstrzelali sześciu mężczyzn i jedną kobietę w miejscowości Prawdyne - poinformowała dzień później ukraińska Prokuratura Generalna. Do zbrodni miało dojść w jednym z domów, który został następnie wysadzony w powietrze.

