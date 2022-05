Odwrót Rosjan spod Charkowa. Eksperci: Boją się ostrzału miasta w Rosji

Wycofanie się rosyjskich wojsk w północnej części obwodu charkowskiego ma inny charakter niż wcześniejszy odwrót najeźdźców z obwodów kijowskiego, czernihowskiego i sumskiego. Agresor dąży do zachowania kontroli nad granicą z Ukrainą - ocenili eksperci amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym komunikacie. W rosyjskich kręgach wzmacnia się też krytyka ataków wojsk Putina w Donbasie, które są skutecznie odpierane przez siły ukraińskie.

Rosja wycofuje swoje siły spod Charkowa od kilku dni, a w poniedziałek 16 maja pierwsi ukraińscy żołnierze zameldowali się w regionie na granicy z wrogim państwem.

Amerykańscy analitycy podkreślają jednak, że wycofanie Rosjan z przedmieść Charkowa ma inny charakter niż odwrót spod Kijowa, Czernihowa czy Sum, do którego doszło na początku kwietnia.

Odwrót Rosjan spod Charkowa. Eksperci: Boją się ataków na swoje miasta

"Rosyjskie siły w obwodzie charkowskim mogą dążyć do utrzymania pozycji na Ukrainie (w pobliżu ukraińsko-rosyjskiej granicy) i kontynuować ataki artyleryjskie na stanowiska przeciwnika. Najeźdźcy pragną uniemożliwić Ukraińcom dotarcie do miejsc, z których możliwy byłby ostrzał rakietowy Biełgorodu - dużego miasta w Rosji, ośrodka o kluczowym znaczeniu militarnym" - wyjaśnili eksperci ISW.

Amerykański think tank przekazał również doniesienia, że rosyjscy blogerzy wojskowi nadal zamieszczają komentarze krytykujące przebieg wojny w Ukrainie. Oceny te są coraz bardziej zgodne z analizami pojawiającymi się na Zachodzie.

Były dowódca separatystów w Doniecku: Działania Rosji w Donbasie są porażką

Przywoływana jest na przykład ocena Igora Girkina (pułkownik rezerwy rosyjskich wojsk specjalnych o pseudonimie "Striełkow", w 2014 r. dowódca prorosyjskich separatystów w Doniecku, uznany za sprawcę zestrzelenia malezyjskiego Boeinga, przyp.). Girkin miał podkreślić, że działania wojenne w Donbasie są, jak dotąd, porażką Moskwy, ponieważ "nie zdobyto żadnego ważnego miasta".

W ocenie Girkina nawet opanowanie miasta Rubiżne nie miało większego znaczenia, bowiem "nastąpiło przed rozpoczęciem nowej ofensywy". Pułkownik podkreślił, że ta sytuacja "nie jest dla niego zaskoczeniem". Postawił także tezę, że rosyjskie siły prawdopodobnie nie "wyzwolą" Donbasu do lata, a strona ukraińska utrzyma pozycje wokół Doniecka.

"Krytyczne opinie blogerów mogą podsycić niezadowolenie społeczne w Rosji, zwłaszcza jeśli Kreml będzie nadal forsować werbunek i pobór do wojska, wysyłając na front słabo wyszkolonych żołnierzy" - zauważyli analitycy ISW. Instytut Studiów nad Wojną to amerykański niezależny think tank, utworzony w 2007 roku w Waszyngtonie. Zajmuje się analizami z zakresu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym kwestiami militarnymi.

RadioZET.pl/PAP

Wojna na Ukrainie - najnowsze informacje na żywo