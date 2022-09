Ogromna chmura metanu nad Bałtykiem i Europą. Eksperci alarmują

Do atmosfery przedostały się ogromne ilości metanu. To wynik uszkodzenia gazociągów Nord Stream. Informację przekazali w piątek eksperci z organizacji Integrated Carbon Observation System.

Badacze szacują, że wyciek jest równy wielkości całorocznej emisji metanu dla miasta o wielkości takiej jak Paryż lub kraju jak Dania. Eksperci z ICOS zaobserwowali emisję metanu z kilku stacji w Szwecji, Norwegii i Finlandii. Satelity obserwacyjne prawdopodobnie nie były w stanie dostrzec wycieków emisji z powodu chmur.

Ogromna chmura metanu nad Bałtykiem i północną Europą

- Zakładamy, że wiatr na obszarze przecieku zaciąga emisję metanu na północ, aż do archipelagu fińskiego, następnie zakręca w kierunku Szwecji i Norwegii - przekazał profesor Stephen Platt z Norweskiego Instytutu Badań Powietrza (NILU), cytowany przez portal TVN Meteo.

Z kolei dyrektor ICOS Alex Vermeulen oświadczył, że na razie nie można oszacować ilości wyciekającego gazu. Jak dodał, być może uda się to na późniejszym etapie. - Kilku naukowców z ICOS omawia różne możliwości w tym zakresie. W tej chwili, szczególnie biorąc pod uwagę złożone warunki meteorologiczne oraz to, że metan wciąż wydobywa się z rur, nie jest to niestety jeszcze możliwe - powiedział.

Metan w okresie 100 lat ogrzewa atmosferę około 30 razy bardziej niż dwutlenek węgla. To jeden z najsilniejszych gazów cieplarnianych. Integrated Carbon Observation System (ICOS) to system obserwacji gazów cieplarnianych, który obejmuje 150 stacji pomiarowych w całej Europie i na sąsiednich oceanach - przypomina TVN Meteo.

W poniedziałek w rurociągach Nord Stream 1 i Nord Stream 2 stwierdzono gwałtowny spadek ciśnienia i wyciek gazu. Duńskie władze odkryły łącznie trzy nieszczelności w gazociągach. Duński urząd ds. energii potwierdził, że są to dwa wycieki z NS1 na północny wschód od Bornholmu i jeden z NS2 na południowy wschód od tej wyspy. - Były to działania celowe, w pobliżu gazociągów Nord Stream zaobserwowano wybuchy - powiedziała we wtorek wieczorem premier Danii Mette Frederiksen.

RadioZET.pl/TVN Meteo/PAP