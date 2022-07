Władze poinformowały, że trzy osoby, które wpadły do wody, zostały szybko wyciągnięte z wody. Dwie kolejne osoby, w tym dziecko, znaleziono martwe we wtorek. Trwa poszukiwanie jeszcze trzech osób. W akcji pomaga śmigłowiec Królewskich Sił Powietrznych Omanu.

Zespół poszukiwawczo-ratowniczy został również wysłany do prowincji Zufar, gdzie utworzono centrum operacyjne wspierające lokalne władze. To wydarzenie jest jednym z wielu zgłoszonych w całym Omanie, gdzie zarówno dorośli, jak i dzieci zostali porwani przez silne prądy na plażach. W Omanie doszło do silnych ulew podczas święta Id al-Fitr (co w dosłownym tłumaczeniu oznacza "święto przerwania postu"), kiedy to wiele osób postanowiło odpocząć. Święto to wyznacza koniec ramadanu.

Oman zamyka plaże

10 lipca Oman ogłosił zamknięcie miejsc turystycznych, by zapobiec ewentualnym kolejnym wypadkom.

"Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, obojętność i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, służby proszą wszystkich obywateli, mieszkańców i odwiedzających Oman, aby nie łamali przepisów bezpieczeństwa. Dodatkowo wszystkie atrakcje turystyczne znajdujące się w narażonych miejscach zostaną zamknięte do czasu uspokojenia się wód" – napisano w oświadczeniu CDAA.

