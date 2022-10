Pożar magazynu w dzielnicy Kolpinsky w Petersburgu wybuchł we wtorek wieczorem. Według rosyjskiego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych zapaliły się materiały budowlane. Do akcji skierowano 27 jednostek gaśniczych i 123 strażaków.

Rosja. Pożar magazynu w Petersburgu

Jak podaje agencja Interfax, ogień początkowo rozprzestrzeniał się szybko, ponieważ w budynku brakowało dostępu do wody. Dodatkowo pierwsza informacja o pożarze dotarła do służb zbyt późno. Do czasu przybycia pierwszych jednostek ogień objął już ponad 1 tys. metrów kwadratowych powierzchni magazynu.

Następnie powierzchnia pożaru wzrosła do 6 i 12 tys. metrów kwadratowych. Według wstępnych informacji nie ma ofiar. W trakcie pożaru runęły jedna ze ścian i dach magazynu. Na miejsce wysłano mobilne laboratorium w celu monitorowania stanu powietrza. Nad płonącym magazynem unosiły się kłęby gęstego, czarnego dymu.

RadioZET.pl