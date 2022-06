Nauczyciele w Ohio będą mogli nosić broń w szkole. Warunkiem noszenia broni w klasach i na korytarzach będzie ukończenie czterech godzin szkolenia z obsługi broni oraz 20 godzin szkolenia z udzielania pierwszej pomocy i historii szkolnych strzelanin. Wcześniejsze regulacje wymagały co najmniej 700 godzin szkolenia.

- Podpisując tę ustawę dałem szkołom opcję opartą na uwzględnianiu konkretnych okoliczności, aby mogły podjąć najlepszą możliwą decyzję w oparciu o informacje, które mają - oznajmił Republikanin DeWine.

Ohio. Nauczyciele będą mogli nosić broń w szkołach

11 czerwca tysiące osób wzięło udział w marszach w Waszyngtonie i innych miastach Ameryki, domagając się zwiększenia ograniczeń w prawie do posiadania broni palnej. Protesty poparł też prezydent Joe Biden.

- Jeśli nasz rząd nie potrafi zrobić nic, po tym, jak 19 dzieci zostało zamordowanych (...) to czas, by zmienić, tych, którzy są w rządzie - powiedział w Waszyngtonie organizator marszów "March for our Lives", David Hogg, który przeżył masakrę w szkolę w Parkland na Florydzie w 2018 r.

Izba Reprezentantów uchwaliła w poprzednim tygodniu pakiet reform zakładający m.in. podwyższenie wymaganego wieku przy zakupie broni długiej do 21 lat oraz zakazującej sprzedaży magazynków z dużą liczbą nabojów, jednak projekt nie ma szans na uchwalenie ze względu na opór Republikanów. Osobny, mniej restrykcyjny projekt negocjują w Senacie politycy obydwu partii, ale dotychczas nie osiągnęli porozumienia.

RadioZET.pl/ PAP