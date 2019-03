Ojciec oskarżony o zabicie 14-miesięcznej córeczki. Dziecko zmarło w szpitalu

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Dwa dni przed śmiercią dziecka, ojciec Hollie zamieścił post w mediach społecznościowych mówiący o tym, że od dziś (w środę) "zaczyna opiekę taty" nad córką.

"Opieka taty zaczyna się jutro"

Niewyobrażalna tragedia wydarzyła się w miniony piątek.

Hollie Ashurst trafiła do szpitala w Wigan z poważnymi obrażeniami głowy. Niestety, dziewczynka zmarła pomimo udzielonej jej pomocy medycznej. Miało to miejsce po dwóch dniach od momentu pozostawienia dziecka pod opieką ojca, podczas gdy matka dziewczynki pracowała.

32-latek zamieścił w środę na Facebooku wpis o treści: "Opieka taty zaczyna się jutro podczas gdy Leanne (partnerka mężczyzny i matka dziecka – red.) będzie w pracy do niedzieli". Nawiązał w nim też do trudności związanych z zajmowaniem się maleńkim dzieckiem dodając, że trzeba będzie "przejść przez to ze śmiechem".

"Była bardzo odważną dziewczynką"

- Hollie była najszczęśliwszym dzieckiem. Przeszła przez tyle operacji była bardzo odważną dziewczynką – mówiła później zrozpaczona matka 14-miesięcznej córeczki.

Policja została zawiadomiona o incydencie w czwartek, około godziny 14.00. Funkcjonariuszy powiadomili pracownicy szpitala zaraz po odkryciu poważnych ran na głowie dziecka.

Pomimo największych starań personelu szpitala i ogromnego wysiłku włożonego przez lekarzy w ratowanie dziewczynki, Hollie Anshurst zmarła. Jak wykazały późniejsze badania, przyczyną zgonu były głębokie obrażenia głowy.

Daniel Anshurst stanął we wtorek przed sądem. Będzie sądzony za zabójstwo.

RadioZET/Daily Mirror/JZ