Oklahoma. Policjanci zastrzelili 15-letniego Staviana Rodrigueza w listopadzie 2020 roku. Nastolatek dokonał wówczas napadu z bronią na stację benzynową. Właścicielowi udało się jednak zamknąć Staviana w środku i powiadomić policję. Gdy 15-latek uciekał przez okno, stacja była otoczona.

Zgodnie z relacją policjantów, Stavian Rodriguez nie chciał odłożyć broni i nie słuchał poleceń. - Funkcjonariusze muszą podejmować decyzje dotyczące życia i śmierci w ułamku sekundy, opierając się na swoim wyszkoleniu. Kiedy podejrzany o napad z bronią w ręku nie słuchał poleceń, pięciu policjantów dostrzegło to samo zagrożenie i jednocześnie wystrzeliło ze swojej broni - przekonuje związek zawodowy policji z Oklahoma City.

Policjanci oskarżeni o zabójstwo 15-latka. Postrzelili go 13 razy

Jak pisze "New York Times", w wersję policjantów nie wierzy rodzina nastolatka, świadkowie i prokuratura. Z nagrania z kamer monitoringu wynika ponadto, że Rodriguez odłożył broń, a następnie sięgnął do kieszeni po telefon. To w tym momencie policja zaczęła do niego strzelać.

Kiedy na miejsce przyjechała karetka pogotowia, 15-latek jeszcze żył. Był reanimowany, ale ostatecznie zmarł w szpitalu. Po postrzeleniu go, policjanci mieli skuć go kajdankami. Wiadomo, że był w tym czasie nieprzytomny.

"Stavian Rodriguez nie miał innej broni poza bronią palną, którą upuścił przed »rozstrzelaniem« - napisano w komunikacie. "Z tylnej kieszeni wyciągnięto telefon komórkowy, to trzymał tam rękę, gdy oddano strzały" - poinformowała prokuratura.

UWAGA. Drastyczne nagranie.

Świadkowie całego zdarzenia potwierdzają, że 15-latek nie miał broni w ręku, a policja nie miała prawa strzelać w jego kierunku. - Departament Policji Oklahoma City od dziesięcioleci uskutecznia morderstwa niewinnych i nieuzbrojonych ludzi - tłumaczy adwokat zatrudniony przez rodzinę Rodrigueza.

