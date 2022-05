23-letnia pielęgniarka zauważyła minę, gdy wraz z partnerem wracali do domu 27 marca. Odwróciła się, by go ostrzec i wtedy nastąpił wybuch. Kobieta straciła obie nogi i cztery palce u ręki. Mężczyzna nie ucierpiał. Oksana trafiła najpierw do szpitala w Lisiczańsku, potem do miasta Dniepr, a w końcu – do Lwowa.

Para ma dwójkę dzieci i w ewakuacji na zachodzie kraju podjęła decyzję o ślubie, bo „życia nie należy odkładać na później”. Tort upiekli wolontariusze. Nagranie weselnego tańca w sali szpitalnej wraz z historią pary z Lisiczańska lwowski szpital opublikował na Facebooku.

Ukraina zaminowana. Bomby ukryte są nawet na cmentarzach

Rosyjska inwazja spowodowała, że w wielu obszarach Ukrainy podłożono miny. Dotyczy to zwłaszcza terenów okupowanych przez Rosjan lub tych, które były czasowo zajmowane przez wojska Putina. Rosjanie zaminowali na przykład cmentarz w pobliżu Czernihowa, obok grobów nadal widać doły po wykopanych minach. - Ukraińscy żołnierze ostrzegli nas, że cmentarz jest zaminowany i dlatego musimy szukać innego miejsca, by chować zmarłych - mówi PAP Stanisław, lekarz szpitala w Czernihowie, w którego piwnicach mieści się kostnica.

Oczyszczaniem terenów zagrożonych zajmują się przede wszystkim ukraińscy saperzy. Rozminowanie terytorium Ukrainy zajmie wiele lat – informował Anton Heraszczenko, doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy.

RadioZET.pl/PAP

