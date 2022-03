W piątek rano kanclerz Olaf Scholz "ponownie rozmawiał przez telefon z prezydentem Rosji Władimirem Putinem". Kanclerz wezwał prezydenta Rosji "do jak najszybszego doprowadzenia do zawieszenia broni" - poinformowało biuro prasowe niemieckiego rządu (BPA). Wcześniej Scholz pisał na Twitterze, by nie obrażać i nie atakować Rosjan, "bo to jest wojna Putina".