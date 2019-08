Wymiana więźniów między Ukrainą a Rosją. Ołeh Sencow przewieziony do Moskwy

Obywatele Ukrainy więzieni i aresztowani w Rosji, w tym reżyser Ołeh Sencow oraz ukraińscy marynarze, wracają do kraju po dokonanej z Rosją wymianie więźniów - podała w piątek agencja Reutera, powołując się na wpis na Facebooku prokuratora generalnego Ukrainy. Jak się okazuje, do wymiany dojdzie najprawdopodobniej we wtorek. Sencow został na razie przewieziony do aresztu w Moskwie.