Ołena Zełenska zwróciła się do Polaków: "Połączyliśmy partnerów, wolontariuszy, ambasady, kliniki”

Wojna w Ukrainie trwa od 24 lutego, gdy Rosja rozpoczęła atak zbrojny. Przez dwa tygodnie Ukraińcy dzielnie odpierają ataki wojsk Putina, a kraje z całego świata nakładają sankcje na agresora, aby ten wycofał swoje wojska z atakowanych terenów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że jego kraj osiągnął strategiczny punkt zwrotny w wojnie z Rosją. Agresja wojsk okupanta skupia się obecnie głównie na ludności cywilnej.

Rosja stała się historycznie najbardziej obciążonym sankcjami krajem świata. Pokonała nawet Iran, który w ciągu 10 lat otrzymał 3616 sankcji, a Rosja tylko przez pierwsze dwa tygodnie konfliktu z Ukrainą zebrała ich 5,5 tysiąca. Polski Instytut Ekonomiczny oszacował dotychczasowy bilans rosyjskich strat wojennych na kwotę około 15 mld dolarów.



Pierwsza dama Ukrainy publicznie zwróciła się do Polaków

Ołena Zełenska poinformowała, że 73 dzieci, leczących się onkologicznie trafiło do Polski. Podziękowała za wsparcie lekarzowi z Gdańska prof. Piotrowi Czaudernie oraz polskiej parze prezydenckiej.

Pierwsza dama Ukrainy napisała w swoich mediach społecznościowych, że w ostatnich dniach Ministerstwo Zdrowia Ukrainy i jej biuro aktywnie moderowały proces transportu dzieci chorych onkologicznie z Ukrainy do Polski: "połączyliśmy partnerów, wolontariuszy, ambasady, kliniki. Cieszę się, że udało nam się stworzyć system bezpiecznego wyjazdu dzieci ukraińskich za granicę w celu kontynuowania leczenia".

To młodzi, chorzy na raka z Ukrainy. Jeszcze wczoraj ukrywali się przed ostrzałem w piwnicach klinik. Teraz przekraczają polską granicę w drodze, aby znaleźć bezpieczeństwo i, co najważniejsze, kontynuować leczenie. Żaden agresor na świecie nie może przeszkodzić im w wygraniu walki z chorobą Ołena Zełenska, pierwsza dama Ukrainy

We wpisie pierwszej damy pojawiła się informacja, że dzieci są transportowane z Zachodnioukraińskiego Specjalistycznego Centrum Medycznego dla Dzieci we Lwowie do ośrodków w Polsce, gdzie otrzymają niezbędną pomoc, diagnostykę oraz opiekę medyczną. Część dzieci pozostanie w Polsce, a część wyjedzie do Francji, Włoch i Niemiec. "Stało się to możliwe dzięki osobistemu zaangażowaniu Kancelarii Prezydenta RP oraz prof. Piotra Czauderny" - napisała Ołena Zełenska.

Kim jest wspomniany przez Ołenę Zełenską lekarz? Mowa o prof. Piotrze Czaudernym, który jest kierownikiem Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

"Nasze dzieci bez wątpienia wyzdrowieją i powrócą na spokojną, wolną, odbudowaną Ukrainę" - zakończyła wpis Zełenska.

