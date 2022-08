Dziewczynka została zastrzelona we własnym domu. "Strzelał na oślep"

Policja w Liverpoolu poinformowała o aresztowaniu podejrzanego o zastrzelenie dziewięcioletniej Olivii Pratt-Korbel. Dziewczynka, która zginęła we własnym domu, jest najprawdopodobniej najmłodszą w historii ofiarą gangsterskich porachunków w Wielkiej Brytanii.

Zabójstwo, do którego doszło w poniedziałek wieczorem, wstrząsnęło Wielką Brytanią, nie tylko ze względu na wiek dziewczynki, ale także wyjątkowo tragiczne okoliczności jej śmierci. O sprawie pisaliśmy na RadioZET.pl.

Uciekający przed uzbrojonym napastnikiem mężczyzna wtargnął do jej domu, a za nim próbował wedrzeć się także ten, który go ścigał. Matka Olivii usiłowała zamknąć drzwi, ale napastnik zdołał wsunąć do środka rękę z pistoletem i zaczął na oślep strzelać po domu, trafiając kobietę, stojącą za nią dziewczynkę, a także ściganego mężczyznę.

Zabójstwo 9-letniej Olivii. Aresztowano podejrzanego

Już w środę policja poinformowała o schwytaniu mężczyzny, który, uciekając przed napastnikiem, wdarł się do przypadkowego domu. Okazał się nim 35-letni handlarz narkotykami Joseph Nee, który został w 2018 r. skazany za kradzieże i włamania, a w momencie zdarzenia był na zwolnieniu warunkowym. Ale policja cały czas apelowała o informacje na temat drugiego mężczyzny, napastnika, i wyrażała przypuszczenie, że mógł on zbiec z kraju.

W piątek 26 sierpnia policja przekazała, że dzień wcześniej pod zarzutem zabójstwa jednej osoby i usiłowania zabójstwa dwóch kolejnych aresztowano 36-letniego mężczyznę i że jest on przesłuchiwany.

Dziewczynka była czwartą osobą, która została zabita w Liverpoolu w ciągu trzech dni, w tym trzecią zastrzeloną, co zwróciło uwagę całego kraju na poważny problem z gangami w tym mieście.

RadioZET.pl/ Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)