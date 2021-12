Podróżni z Polski z dodatkowymi obostrzeniami. Certyfikat szczepienia nie wystarczy

Omikron rozprzestrzenia się coraz szybciej. Eksperci wieszczą, że w Europie potrzeba jeszcze maksymalnie 4 tygodni, by nowy wariant koronawirusa wyparł dominujący do tej pory wariant Delta.

Obawy przed szerzeniem się Omikronu doprowadziły do zaostrzenia restrykcji w wielu państwach. Dotyczą one m.in. podróżujących zza granicy, również z Polski.

Obostrzenia dla podróżnych z Polski. Certyfikat szczepienia nie wystarczy

Podróżni z Polski udający się do USA, Włoch, Szwajcarii, Portugalii, Norwegii, Grecji i na Cypr będą musieli okazać aktualny test na koronawirusa z wynikiem negatywnym. Sam certyfikat szczepienia przeciw COVID-19 będzie niewystarczający do wjazdu.

Stany Zjednoczone mogą odwiedzać turyści, którzy są zaszczepieni uznawanymi przez rząd preparatami (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson) oraz tymi z listy WHO (AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac). To jednak nie wystarczy, oprócz dowodu szczepienia wszyscy powyżej 2. roku życia muszą przedstawić test PCR lub antygenowy wykonany 24 godziny przez wylotem lub zaświadczenie o przebyciu choroby (ozdrowieniu) w przeciągu minionych 90 dni.

Obowiązkowe testy dla Polaków w państwach UE

Do końca stycznia wszyscy przybywający do Włoch z państw Unii Europejskiej muszą przedstawić, oprócz obowiązującej w tym państwie przepustki covidowej poświadczającej zaszczepienie w przeciągu ubiegłych 9 miesięcy lub wyzdrowienie maksymalnie 6 miesięcy wcześniej, negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu 48 godzin przed przybyciem lub testu antygenowego z ostatniej doby.

Niezaszczepieni muszą ponadto poddać się 5-dniowej kwarantannie. Przed wjazdem do Włoch należy wypełnić online formularz lokalizacji podróżnego (Digital Passenger Locator Form, dPLF).

W Portugalii do 20 marca 2022 r. obowiązuje stan klęski żywiołowej i osoby przybywające do tego kraju samolotami muszą przedstawić negatywny test lub zaświadczenie lekarskie o przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Dowód szczepienia nie jest uznawany w przypadku państw UE z wysokim poziomem infekcji według klasyfikacji Europejskiego Centrum ds. Prewencji i Kontroli Chorób (ECDC). Tak jest niestety w przypadku Polski, która jest oznaczona w kolorze czerwonym. Polacy muszą okazać więc na granicy test PCR z ostatnich 72 godzin lub test antygenowy z 48 godzin lub europejski certyfikat covidowy poświadczający wyzdrowienie.

Wszyscy cudzoziemcy powyżej 5. Roku życia przybywający do Grecji, niezależnie od statusu szczepienia, mają obowiązek pokazać negatywny wynik szybkiego testu antygenowego (ważnego 24 godziny) lub testu PCR (ważnego 72 godziny). Przepis ten obowiązuje do 10 stycznia. Na Cyprze podróżni z krajów z tzw. strefy czerwonej (obecnie Polska) muszą mieć test PCR wykonany w ciągu 72 godzin przed wyjazdem, a potem wykonany drugi na własny koszt po przybyciu na wyspę. Do tego dochodzi izolacja do czasu wydania wyniku testu.

W Norwegii obowiązują najbardziej restrykcyjne w Skandynawii przepisy dotyczące wjazdu. Wszyscy podróżni, w tym zaszczepieni, zobowiązani są przed przybyciem zarejestrować swój pobyt na stronie internetowej entrynorway.no, a następnie poddać się testowi na koronawirusa na granicy albo do 24 godzin po przyjeździe.

Sąsiedzi Polski z dodatkowymi obostrzeniami dla naszych podróżnych

Ze względu na wysoką liczbę zachorowań, niemiecki rząd federalny klasyfikuje Polskę jako obszar wysokiego ryzyka. Stąd każda osoba wyjeżdżająca z Polski do Niemiec, która nie jest w pełni zaszczepiona lub wyleczona, musi przejść 10-dniową kwarantannę, z której może zostać zwolniona po uzyskaniu negatywnego wyniku testu nie wcześniej niż pięć dni po wjeździe. W przypadku dzieci poniżej lat 12 kwarantanna trwa pięć dni.

Przy wjeździe do Czech niezaszczepieni obywatele polscy muszą okazać negatywny wynik testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed przyjazdem. Oprócz tego muszą wykonać dodatkowy test PCR między piątym a siódmym dniem po przyjeździe, a do otrzymania wyniku zobowiązani są nosić maseczkę FFP2 wszędzie poza miejscem zamieszkania.

Inną strategię przyjęły władze austriackie, ponieważ od 20 grudnia test nie będzie uprawniał do wjazdu do tego kraju. Tym samym zaświadczenie o szczepieniu lub wyzdrowieniu będzie niż 48 godz.

RadioZET.pl/PAP - Joanna Baczała