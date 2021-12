Omikron wzbudził pod koniec listopada obawy na całym świecie. W związku z pojawieniem się groźnego wariantu koronawirusa Światowa Organizacja Zdrowia zaklasyfikowała go do grupy niepokojących. Naukowcy przekazali, że wyróżnia go ok. 50 innych mutacji, z czego większość dotyczy tzw. kolca białka.

Szerzeniu się wariantu Omikron na południu Afryki i na całym świecie towarzyszą nerwowe reakcje rządów. Nawet kilkanaście tygodni potrwają badania nad skutecznością obecnych szczepionek przeciw COVID-19 w kontekście nowego wariantu SARS-CoV-2. Początkowe informacje docierające z Izraela są w tej kwestii optymistyczne.

WHO o Omikronie: "Liczba infekcji w RPA podwaja się każdego dnia"

Nowe komunikaty w ocenie wariantu Omikron płyną też ze Światowej Organizacji Zdrowia. – Przypuszczamy, że wariant Omikron jest dość zakaźny i szybko się przenosi, ponieważ liczba infekcji w Republice Południowej Afryki każdego dnia się podwaja – powiedziała Swaminathan w wywiadzie dla Agencji Reutera.

Ekspertka potwierdziła, że w ognisku zakażeń nowym wariantem, RPA, coraz szybciej przybywa ludzi zainfekowanych Omikronem. Swaminathan wskazała, że każda zainfekowana osoba zakaża trzy razy więcej osób niż w przypadku wariantów Alfa i Delta. - Jak bardzo powinniśmy się bać? Musimy być przygotowani, ostrożni i nie panikować – zaznaczyła ekspertka. Dodała, że obecnie, dzięki szybkiemu rozwojowi szczepionek przeciw COVID-19, świat jest o wiele lepiej przygotowany do walki z pandemią koronawirusa.

Omikron a ciężki COVID-19 i szczepienia. "Potrzeba więcej badań"

Ekspertka z WHO przyznała, że większość z zakażonych wariantem Omikron "wydaje się mieć łagodny przebieg choroby". – Ale potrzeba więcej badań, by stwierdzić, czy ten wariant wywołuje łagodniejszą formę COVID-19 – podkreśliła Swaminathan. Również w temacie modyfikacji szczepionek stwierdziła, że jest za wcześnie na takie deklaracje.

Przedstawicielka Światowej Organizacji Zdrowia wezwała państwa z całego świata do intensyfikacji kampanii szczepień przeciwko COVID-19. Wspomniała, że wprowadzane ograniczenia w podróżach mogą na krótką metę pomóc w ograniczeniu zakażeń nowym wariantem, ale nie są długofalowym rozwiązaniem.

