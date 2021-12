Omikron, który został odkryty najpierw w Republice Południowej Afryki, wywołuje coraz więcej zakażeń w Europie. Instytut Roberta Kocha (RKI) poinformował o pierwszym zgonie pacjenta w Niemczech, spowodowanym zakażeniem nowym wariantem koronawirusa. O zmarłej osobie wiadomo jedynie, że była z grupy wiekowej 60-79. Jak informuje w czwartek RKI, do tej pory jako Omikron rozpoznano w 3198 przypadkach. W porównaniu z dniem poprzednim stanowi to wzrost o 25 proc. (plus 810 przypadków).

„Omikron niedługo może spowodować, że opadająca obecnie fala zachorowalności ponownie wzrośnie. Dlatego eksperci wciąż wzywają do szczepień przypominających, a także wprowadzenia powszechnego obowiązku szczepień przeciw Covid-19” – informuje ZDF.

Omikron przyniesie kolejną falę zakażeń. "Nie da się jej zapobiec"

Minister zdrowia Niemiec Karl Lauterbach powiedział w środę, że fala zakażeń wariantem Delta koronawirusa jest w kraju powoli opanowywana, ale trzeba założyć, że fali infekcji Omikronem "nie da się już zapobiec". Szczepienia przypominające są istotnym elementem w walce z wirusem - podkreślił minister podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem RKI Lotharem Wielerem. Jak dodał, po dawce wzmacniającej szczepionka jest w ponad 90 procentach skuteczna w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi choroby.

Wieler ostrzegł, że "święta Bożego Narodzenia nie powinny być iskrą, która rozpali ogień Omikronu". W tym celu konieczne jest ograniczenie kontaktów już w okresie świątecznym - podkreślił. Konferencja Lauterbacha i szefa RKI odbyła się dzień po spotkaniu kanclerza Niemiec Olafa Scholza i premierów krajów związkowych, na którym uzgodniono, że dodatkowe środki w walce z koronawirusem, które dotyczą także osób zaszczepionych i rekonwalescentów, będą obowiązywać dopiero od 28 grudnia.

W myśl nowych zasad prywatne spotkania będą ograniczone do maksymalnie 10 osób (dzieci w wieku 14 lat i młodsze nie są wliczane). Ponadto od przyszłego tygodnia mają być zamknięte kluby i dyskoteki w całym kraju. Duże imprezy ponadregionalne, na przykład sportowe, powinny odbywać się bez udziału publiczności. W sylwestra i Nowy Rok obowiązuje zakaz zgromadzeń i sprzedaży fajerwerków. Ponadto osoby niezaszczepione objęte są obowiązującymi już ograniczeniami: prywatne spotkania są dla nich dozwolone tylko z jednym domownikiem i dwiema dodatkowymi osobami. 7 stycznia rząd federalny i władze krajów związkowych planują dokonać oceny sytuacji i przedyskutować dalsze działania.

