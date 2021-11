Omikron wykryty w 10 krajach Unii. Jak się czują zakażeni?

Omikron dotychczas potwierdzono w Europie w takich krajach jak: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Niemcy, Włochy, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, a także na francuskiej wyspie Reunion oraz w Wielkiej Brytanii. Szefowa Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) Andrea Ammon poinformowała na wideokonferencji, że władze w UE analizują kolejne sześć „prawdopodobnych” przypadków. Ammon dodała, że potwierdzone infekcje mają przebieg "łagodny lub bezobjawowy".

Wcześniej o objawach mutacji Omikron mówiła doktor Angelique Coetzee z RPA, która odkryła nową odmianę. Uważa ona, że nie ma powodu do alarmu. Jej słowa cytował w poniedziałek dziennik "La Repubblica". - W połowie listopada przyszedł 33-letni mężczyzna. Miał lekkie objawy, ale inne od tych, jakie widziałam do tej pory. Postanowiłam zrobić test, bo mieliśmy do czynienia z infekcją wirusową. Po pozytywnym wyniku u czwartej osoby w jego rodzinie z tymi samymi lekkimi objawami włączyła mi się lampka alarmowa - mówiła lekarka. Jak wyjaśniła, te symptomy to zmęczenie, ból głowy, drapanie w gardle i lekkie przeziębienie, czyli inne niż w przypadku Delty.

Omikron w Europie. Co ze szczepionkami?

Nie wiadomo jeszcze, czy producenci szczepionek przeciw COVID-19 będą musieli dostosować swoje preparaty w związku z pojawieniem się wariantu Omikron, ale Europejska Agencja Leków (EMA) przygotowywała się na taką ewentualność - powiedziała szefowa EMA Emer Cooke we wtorek w Parlamencie Europejskim. - Nawet jeśli nowy wariant stanie się bardziej rozpowszechniony, szczepionki, które mamy, będą nadal zapewniać ochronę – zaznaczyła. Powiedziała też, że EMA jest w stanie zatwierdzić szczepionki przeciw COVID-19 dostosowane do nowego wariantu w ciągu trzech-czterech miesięcy.

Dyrektor generalny firmy farmaceutycznej Moderna Stephane Bancel w opublikowanym we wtorek wywiadzie dla dziennika "Financial Times" przewiduje, że istniejące na rynku szczepionki przeciw COVID-19 będą miały znacznie niższą efektywność wobec wariantu Omikron.

Bancel ostrzega, że wyprodukowanie nowego rodzaju szczepionek, dostosowanego do specyfiki Omikronu, zajmie miesiące. Jak powiedział, jest to spowodowane tym, że 32 z 50 mutacji, jakie charakteryzują Omikron, występują w obrębie białka kolczastego wirusa, które umożliwia mu infekowanie komórek. Według szefa Moderny sytuację pogarsza gwałtowne rozprzestrzenianie się Omikronu w RPA. Zarówno Moderna, jak i Pfizer są w trakcie opracowywania nowej szczepionki, która uwzględnia najnowszy szczep koronawirusa.

RadioZET.pl/PAP - Łukasz Osiński, Sylwia Wysocka/CNN