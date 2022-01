Omikron, najgroźniejsza dotąd odkryta mutacja koronawirusa, wywołuje coraz więcej zakażeń w Europie. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premierzy 16 landów uzgodnili w piątek nowe obostrzenia podczas pandemii.

Najważniejszą zmianą jest dopuszczenie do restauracji i barów tylko te osoby, które mają negatywny wynik testu na COVID-19 lub dowód przyjęcia dawki przypominającej szczepionki przeciw koronawirusowi. Kanclerz na konferencji prasowej mówił, że to bardzo restrykcyjna zmiana, ale konieczna dla kontrolowania i ograniczenia zakażeń.

Niemcy zaostrzają restrykcje. Zmiany w restauracjach

Z izolacji po pozytywnym teście na COVID-19 będą osoby, które przyjęły dawkę przypominającą szczepionki. W programie "RTL Direkt" w czwartek wieczorem niemiecki minister zdrowia Karl Lauterbach powiedział, że "gastronomia to obszar problemowy, ludzie często siedzą (w lokalach) godzinami bez maseczki. A jeśli ludzie zakażają się tam nawzajem, co często obserwujemy przy okazji Omikronu, to potrzebujemy lepszej ochrony".

Zapowiedział, że zgodnie z nowymi planami przy wejściu do lokali gastronomicznych powinna obowiązywać tzw. zasada 2G plus (wstęp dla w pełni zaszczepionych i ozdrowieńców z aktualnym negatywnym testem na obecność koronawirusa). Tylko osoby zaszczepione dawką przypominającą nie będą musiały przedstawiać dodatkowo testu.

Niemieckie Zrzeszenie Hoteli i Restauracji (Dehoga) skrytykowało planowane wprowadzenie zasady 2G-plus w lokalach gastronomicznych. Szefowa tej organizacji Ingrid Hartges powiedziała w piątek dziennikowi "Bild", że "ogólnokrajowe (wprowadzenie zasady) 2G plus byłoby katastrofą dla pubów i restauracji".

Do tej pory w pełni przeciwko COVID-19 zaszczepiło się w Niemczech 71,5 proc. mieszkańców. To mniej niż w innych europejskich państwach. Dawkę przypominającą przyjęło do tej pory 40,9 proc. Niemców. Scholz powiedział, że jego rząd będzie dążył do osiągnięcia wyniki 80 proc. populacji z pełnym szczepieniem do końca stycznia.

RadioZET.pl/DW.com/PAP - Berenika Lemańczyk