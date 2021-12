Omikron zdominuje Europę za 2-4 tygodnie. "Rozprzestrzenia się w tempie, którego nie widzieliśmy"

Według różnych szacunków nowy wariant koronawirusa Omikron będzie dominował w Europie najpóźniej do lutego 2022 r., a w USA w ciągu kilku tygodni. W minionych czterech tygodniach to nadal Delta stanowiła 97,9 proc. z 3,17 miliona sekwencji genomowych przesłanych do bazy GISAID. Zdaniem ekspertów, odmiana ta "rozprzestrzenia się w tempie, którego nie widzieliśmy przy żadnym innym wariancie".

Według gromadzącej globalne dane o genomie koronawirusa bazy GISAID Omikron obecny jest w 69 krajach świata, natomiast zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rozprzestrzenił się już w ponad 77 państwach.

- Rzeczywistość jest jednak taka, że wariant ten prawdopodobnie można znaleźć w większości krajów świata, mimo że nie został tam jeszcze wykryty. Omikron rozprzestrzenia się w tempie, którego nie widzieliśmy przy żadnym innym wariancie - ocenił sekretarz generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Omikron zdominuje Europę za 2-4 tygodnie"

- Obecnie Omikron jest nadal rzadkością w Europie, ale jeśli nadal będzie się tak rozwijał, to zdominuje Europę za mniej więcej dwa do czterech tygodni. Obecnie dane z Danii i Wielkiej Brytanii pokazują, że liczba infekcji podwaja się co trzy do czterech dni - powiedział z kolei prof. Richard Neher z międzynarodowej bazy wirusów Nextstrain w rozmowie opublikowanej na stronie Uniwersytetu w Bazylei.

Zdaniem Nehera nowa odmiana jest "prawie trzykrotnie bardziej zaraźliwa", co jest spowodowane faktem, że "zarażają się zarówno osoby zaszczepione przeciw COVID-19, jak i nieszczepione, podczas gdy zaszczepieni są w dużym stopniu chronieni przed zakażeniem Deltą".

Po raz pierwszy od czasu, gdy w kwietniu Delta została sklasyfikowana przez WHO jako wariant alarmowy (VOC) odsetek sekwencji tego wariantu zarejestrowanych w GISAID spadł w tym tygodniu w porównaniu z innymi wariantami alarmowymi. Zdaniem WHO, do tych danych należy podchodzić z ostrożnością, ponieważ kraje mogą przeprowadzać ukierunkowane sekwencjonowanie w poszukiwaniu Omikrona, a zatem przesyłać mniej sekwencji innych odmian.

Spośród krajów, które zgłosiły Omikrona do GISAID, największy udział ma Wielka Brytania z 5 tys. potwierdzonymi sekwencjami wariantu. Za nią plasują się: Republika Południowej Afryki (1247 próbek), Stany Zjednoczone (679 próbek), Australia (344), Dania (273).

Omikron przewyższył już trzy inne warianty

Powodem do niepokoju jest to, że chociaż Omikron został wykryty dopiero w połowie 60-dniowego okresu próby GISAID, zdążył przewyższyć łączny udział wariantów Alfa, Beta i Gamma. Około 2,1 proc. z prawie 880 tys. sekwencji przesłanych do GISAID stanowił Omikron, a pozostałe trzy warianty stanowiły mniej niż 0,01 proc. Tydzień wcześniej udział Omikronu wynosił 0,4 proc.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oszacowało, że jeśli nie zostaną podjęte żadne specjalne środki, Omikron stanie się dominującym wariantem w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym najpóźniej do lutego 2022 r., a niektórych krajach prawdopodobnie już pod koniec z grudnia.

Z tego powodu prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia się wariantu Omikron uważa się za "bardzo wysokie". Dane są obecnie zbyt ograniczone, by z wystarczającą pewnością ocenić, jaki jest przebieg choroby wywołanej przez Omikron. Jednak nawet jeśli jest taki sam lub lżejszy niż Covid-19 wywoływanego przez Deltę, to większa zakaźność spowoduje prawdopodobnie skokowy wzrost zachorowań i hospitalizacji, co może przytłoczyć systemy opieki zdrowotnej.

WHO: pięć wariantów określonych jako "alarmowe"

Chociaż większość zgłoszonych przypadków była początkowo powiązana z podróżami, coraz więcej infekcji jest obecnie rejestrowanych jako lokalne. W UE wszystkie zgłoszone infekcje były łagodne lub bezobjawowe, jednak liczba potwierdzonych przypadków jest zbyt niska, by ocenić, czy spektrum kliniczne choroby Omikrona różni się od wcześniej wykrytych wariantów.

W UE Omikron obecny jest w Austrii, Belgii, Chorwacji, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Irlandii, Holandii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, na Cyprze, Łotwie, we Włoszech i w Polsce.

Obecnie WHO uznaje za tzw. warianty alarmowe (Variants of Concern, VOCs): wariant brytyjski Alfa (B.1.1.7 z odmianami), wariant południowoafrykański Beta (B.1.351 z odmianami), wariant brazylijski Gamma (P1 z odmianami), wariant indyjski Delta (B.1.617.2 z odmianami) i wykryty w Botswanie wariant Omikron (B.1.1.529). Kolejne dwa warianty, Lambda i Mi sklasyfikowane są jako tzw. warianty zainteresowania (Variants of Interest, VOIs).

RadioZET.pl/PAP (J. Baczała)