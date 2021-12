Omikron rozprzestrzenia się w tempie, którego nie widziano przy żadnym innym poprzednim wariancie koronawirusa – ostrzegała we wtorek WHO. Zdaniem Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w obliczu rozwoju nowego wariantu koronawirusa niezbędne są "pilne działania, ponieważ same szczepionki nie wystarczą" do walki z tym wirusem.

– W obecnej sytuacji same szczepienia nie pozwolą nam zapobiec skutkom działania wariantu Omikron, ponieważ nie ma czasu na uzupełnienie wciąż istniejących luk w szczepieniach – powiedziała dyrektor ECDC Andrea Ammon.

Omikron w Europie. ECDC podniosło ocenę zagrożeń

ECDC podniosło również ocenę zagrożeń, związanych z nowym wariantem dla zdrowia publicznego o jeden stopień, do "bardzo wysokiego", zalecając szereg środków, w tym powrót do zdalnej pracy i zwiększoną ostrożność pod koniec roku podczas uroczystości świątecznych i noworocznych.

Według Europejskiego Centrum jest "bardzo prawdopodobne", że wariant spowoduje hospitalizacje i zgony w liczbach większych od tych, które pojawiały się w dotychczasowych prognozach, dotyczących jedynie dominującego obecnie na świecie wariantu Delta. Aby utrzymać "możliwe do opanowania" obciążenie systemów opieki zdrowotnej, ECDC po raz kolejny wezwało do "szybkiego przywrócenia i wzmocnienia" tak zwanych "niefarmaceutycznych" środków walki z COVID-19, czyli szeroko pojętych obostrzeń społecznych.

Priorytetowe w tym zakresie, jak podkreśla ECDC, jest używanie maseczek, zdalna praca, unikanie przeludnionych miejsc i transportu publicznego, pozostawanie w domu podczas choroby, wentylacja pomieszczeń i utrzymywanie wysokiego poziomu higieny osobistej. Ważnym narzędziem jest także śledzenie kontaktów oraz testowanie nawet w sytuacji, gdy przeszło się pełen cykl szczepienia. "Istnieje pilna potrzeba podjęcia zdecydowanych działań w celu ograniczenia transmisji, złagodzenia dużego obciążenia systemów opieki zdrowotnej i ochrony najsłabszych w nadchodzących miesiącach" – alarmuje ECDC.

RadioZET.pl/PAP