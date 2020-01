16-miesięczna dziewczynka trafiła do szpitala z poważnymi poparzeniami lewej ręki. Nagranie z domowego monitoringu ujawniło, że do cierpienia dziecka doprowadziła wynajęta opiekunka, która celowo poparzyła je wrzątkiem.

Szokujące zdarzenie miało miejsce w Singapurze. Opiekunka przekonywała, że dziewczynka przypadkowo dotknęło garnka z wrzątkiem i wszystko było wynikiem nieszczęśliwego wypadku. W tę wersję nie uwierzyli jednak lekarze.

Początkowo rodzice dziecka wierzyli kobiecie. Podejrzeń nabrali dopiero po rozmowie z lekarzami i po dziwnym zachowaniu opiekunki, która po całym zajściu, panicznie chciała opuścić ich dom. Wszystko wyszło na jaw dopiero po obejrzeniu nagrań z kamery monitoringu zainstalowanego w kuchni.

Okazało się, że kobieta celowo wkładała rękę dziecka do wrzącej wody. Jak później tłumaczyła, zrobiła to, bo znajomi przekonywali, że gdy zrani dziecko, uda jej się wrócić do domu.

30-letnia kobieta została aresztowana. Policja prowadzi w tej sprawie śledztwo.

RadioZET.pl/ Daily Mail