Dramatyczne sceny w żłobku Time of Wonder Academy na Florydzie. Jedna z opiekunek znęcała się nad małymi dziećmi. Jednego z chłopców celowo rzuciła na ziemię i zadała mu cios w głowę. Innemu złamała nogę. Policja wszczęła dochodzenie.

Yamirka Menendez znęcała się nad co najmniej dwoma kilkumiesięcznymi chłopcami. Sprawa wyszła na jaw, gdy dziecko trafiło do szpitala. Kiedy matka chłopca zauważyła, że odczuwa on silny ból w stopie, niezwłocznie zawiozła go do lekarza. Na miejscu okazało się, że dziecko ma złamaną kość piszczelową i strzałkową.

Szybko pojawiły się przypuszczenia, że chłopiec mógł być ofiarą przemocy ze strony opiekunek w żłobku. Policja wszczęła w tej sprawie śledztwo i zabezpieczyła nagrania z kamer monitoringu. Filmy potwierdziły podejrzenia.

USA. Opiekunka znęcała się nad dziećmi w żłobku. Wideo

Jak się okazało 51-letnia Yamirka Menendez podrzucała dzieckiem i celowo upuściła je na podłogę. Następnie wymierzyła mu cios w głowę. To jednak nie koniec. Nagrania potwierdziły, że ofiarą opiekunki-sadystki padł inny 4-miesięczny chłopczyk, którego szarpała za nogi i biła.

W toku śledztwa okazało się także, że świadkiem szokujących zdarzeń była inna opiekunka - Milagros Rodriguez, która w ogóle nie reagowała na zachowanie swojej koleżanki.

Yamirka Menendez została aresztowana, a Rodriguez usłyszała zarzut niezgłoszenia przemocy wobec dzieci. Żadna z kobiet nie była wcześniej notowana przez policję.

