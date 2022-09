W piątek 9 września o godzinie 18 w Londynie (o godz. 19 czasu polskiego) następca tronu w Wielkiej Brytanii Karol III wygłosi orędzie do narodu po śmierci królowej Elżbiety II. W tym samym czasie w tamtejszej katedrze pod wezwaniem św. Pawła odbędzie się też uroczysta msza w intencji zmarłej monarchini. Wydarzenie będziemy transmitowali na RadioZET.pl.

Swoje pierwsze publiczne przemówienie Karol III wygłosi już w piątek 9 września. O godzinie 18 czasu lokalnego (godz. 19 w Polsce) nowy król Wielkiej Brytanii wygłosi orędzie do narodu. Przemówienie zostanie wcześniej nagrane, będzie transmitowane w telewizji i w sieci.

Elżbieta II zmarła 8 września – poinformował w czwartek wieczorem Pałac Buckingham. Po śmierci panującej przez 70 lat monarchini jej obowiązki przejął syn, książę Karol. Choć do uroczystej koronacji mogą upłynąć miesiące, to wiadomo, że będzie panował jako Karol III.

Orędzie króla Karola. Transmisja pierwszego wystąpienia po śmierci Elżbiety II

Tego samego dnia w londyńskiej katedrze św. Pawła odbędzie się nabożeństwo żałobne ku pamięci zmarłej królowej Elżbiety II. Zbiegnie się w czasie z orędziem Karola III - nabożeństwo również ma rozpocząć się o godz. 18. Prawdopodobnie weźmie w nim udział i zabierze głos premier Wielkiej Brytanii Liz Truss, po wcześniejszym spotkaniu z Karolem III.

Po śmierci monarchini w Wielkiej Brytanii rozpoczął się okres żałoby. Potrwa on co najmniej 10 dni do pogrzebu, który przewidziano na 18 września. W tym czasie trumna z ciałem królowej zostanie wystawiona w Pałacu Buckingham, gdzie najbliżsi będą modlić się za jej duszę.

Karol III zostanie oficjalnie królem na radzie akcesyjnej, która zbierze się w sobotę 10 września o godz. 10. Jej znaczenie jest symboliczne, gdyż Karol przejął obowiązki Elżbiety II już po jej śmierci. Po radzie nastąpi tzw. proklamacja nowego monarchy - będzie ona odczytywana w czterech państwach Królestwa: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. W Londynie Karol III będzie proklamowany z balkonu w Pałacu św. Jakuba oraz drugi raz w starej siedzibie giełdy, Royal Exchange w tzw. londyńskim City. W pozostałych państwach królestwa proklamacja odbędzie się w stolicach - Edynburgu, Cardiff i Belfaście. W tym czasie flagi państwa na krótki czas zostaną podniesione do pełnej wysokości. Później zostaną opuszczone ponownie do połowy masztu, w związku z trwającą żałobą.

RadioZET.pl/Guardian