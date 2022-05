- To nie jest wojna między Rosjanami a Ukraińcami. To jest przykazanie Pana. To wojna z satanistami i nazistami. Jesteśmy z Rosją i wygramy - mówi ormiański ochotnik, walczący w Donbasie po stronie Rosji.

W wojnie w Ukrainie walczą liczni ochotnicy, głównie po stronie ukraińskiej. Wśród nich są: Koreańczycy, Brytyjczycy, Kanadyjczycy, Białorusini, Gruzini i Polacy. Również po stronie rosyjskiej walczą osoby innej narodowości niż rosyjskiej.

Dziennikarka z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, Kristina Melnikova pracująca dla EADaily, opublikowała na swoim profilu na Telegramie nagranie, jak ormiański ochotnik walczący po stronie Rosji wzywa do walki z "faszystami" i że będzie walczyć za "matkę Rosję".

- To jest przykazanie Pana, wojna z satanistami. Apeluję do narodu ormiańskiego. Ormianie są zawsze blisko narodu rosyjskiego. To nie jest wojna między Rosjanami a Ukraińcami. To jest przykazanie Pana. To wojna z satanistami i nazistami. Jesteśmy z Rosją i wygramy! - mówi ormiański ochotnik walczący na froncie Donbasu. - Bóg jest z nami. Razem zwyciężymy. Za Rosję - zakończył ochotnik.

Jak informuje dziennikarka, nagranie przesłali jej znajomi z Armenii i "liczy, że uda jej się kiedyś ich spotkać".

Nieuznawane quasi-państwa prowadzą politykę orbitującą wokół Rosji. Niedawno doszło do spotkania ministra spraw zagranicznych Górskiego Karabachu Dawida Babyana ze swoimi odpowiednikami z Republiki Południowej Osetii Dmitrijem Miedojewem oraz Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych Natalią Nikonorową i Wladislawem Deinem. Rozmawiali oni o wzmożonej współpracy i kooperacji.

