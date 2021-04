Policja znalazła w mieszkaniu ciało mężczyzny. Leżało tam przez 10 lat

Makabryczne odkrycie w jednym z mieszkań w Oslo. Jak informuje BBC, w grudniu 2020 roku policja odnalazła tam ciało ok. 60-letniego mężczyzny. Po kilku miesiącach okazało się, że mężczyzna zmarł 10 lat temu. Służby wyjaśniają, jak to możliwe, że przez 10 lat nikt nie odkrył, że mieszkaniec osiedla nie żyje.

Norwegia. W grudniu 2020 roku, w jednym z mieszkań w Oslo, policja znalazła zwłoki ok. 60-letniego mężczyzny. Po kilku miesiącach od makabrycznego odkrycia ujawniono nowe fakty. Jak się okazuje, mężczyzna zmarł w kwietniu 2011 roku.

BBC informuje, że na produktach spożywczych znalezionych w mieszkaniu, widniały daty z kwietnia 2011 roku. To skłoniło śledczych do założenia, że w tym miesiącu mężczyzna zmarł. Nie wiadomo jednak, jak to możliwe, że przez blisko 10 lat nikt nie zorientował się, że mężczyzna nie żyje.

Jego emerytura została zawieszona w 2018 roku, Kiedy Norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej (NAV) nie mógł się z nim skontaktować, ale jego rachunki nadal były opłacane z jego konta bankowego i zawieszonego funduszu emerytalnego - podaje "The Local".

Sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna zmarł z przyczyn naturalnych. Norweska telewizja NRK podała, że był on kilkakrotnie żonaty i miał dzieci. Jego ciało zostało znalezione przez policję, gdy dozorca nie mógł dostać się do jego mieszkania. Nikt nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego rodzina i sąsiedzi nie interesowali się zniknięciem mężczyzny.

Jeden z informatorów telewizji NRK powiedział, że 60-latek nie chciał utrzymywać z nikim bliższych relacji i był typem samotnika.

W 2020 roku w Norwegii znaleziono 27 ciał, 7 lub więcej dni po śmierci. Rok wcześniej liczba ta wynosiła 32 osoby. Jedna z osób nie żyła przez prawie 7 miesięcy, zanim jej ciało zostało znalezione.

