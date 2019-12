Do strzelaniny w Ostrawie doszło we wtorek po godzinie 7 rano w Szpitalu Uniwersyteckim. 42-letni mężczyzna strzelał prosto w głowę do osób przebywających w poczekalni SOR. Potem uciekł, a pościg za nim trwał niemal cztery godziny. Przed południem czeska policja potwierdziła, że znalazła samochód poszukiwanego, a w nim zwłoki podejrzanego. 42-latek zastrzelił się jeszcze przed przyjazdem służb.

Kim jest sprawca strzelaniny w Ostrawie?

Z ustaleń lokalnych mediów wynika, że napastnik to 42-letni mieszkaniec Ostrawy Ctirad V., który wcześniej był kilkukrotnie notowany za bójki.

fot. Czeska Policja

Motywów mężczyzny wciąż nie potwierdzono, ale lokalne media podają dwie możliwości. Sprawca strzelaniny w Ostrawie mógł być mężczyzną, którego dziecko niedawno zmarło podczas porodu właśnie w tym szpitalu lub sam być osobą poważnie chorą, której – jak rzekomo utrzymywał – nikt nie chciał leczyć. Ctirad pracował jako technik budowlany, ale w ostatnim miesiącu nie pojawił się w pracy. Według jego byłego przełożonego, mężczyzna właśnie chorobą i odmową leczenia tłumaczył swoją nieobecność.

Portal extra.cz, powołując się na policję, podał, że Ctirad V. po ataku pojechał do domu, żeby pożegnać się z matką. Kobieta ściśle współpracuje ze służbami.

Strzelanina w Ostrawie

We wtorek po godzinie 7 rano na oddział traumatologii czeskiego Szpitala Uniwersyteckim w Ostrawie wszedł uzbrojony 42-latek. Mężczyzna otworzył ogień do osób przebywających w poczekalni. Na miejscu zginęły cztery osoby, dwie kolejne w szpitalu. Rannych jest 10 osób, dwie z nich są w stanie ciężkim. Dyrektor szpitala przekazał mediom, że liczba ofiar może wzrosnąć.

Czeskie media podkreślają, że strzelanina w szpitalu w Ostrawie to drugi najbardziej tragiczny atak w historii Czech. Wcześniej w 2015 roku w restauracji „Družba” w Uherskim Brodzie 63-latek zastrzelił osiem osób, a następnie popełnił samobójstwo.

RadioZET.pl/extra.cz