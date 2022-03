Ostre przemówienie Zełenskiego w Izraelu. "To jest oburzające"

Rosjanie posługują się terminologią partii nazistowskiej, chcą wszystko zniszczyć. Naziści nazwali to "ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej". Teraz na Kremlu otwarcie mówią o ostatecznym rozwiązaniu kwestii ukraińskiej - mówił w niedzielę Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu skierowanym do członków izraelskiego parlamentu, Knesetu. Część polityków skrytykowała przemówienie, uznając, że "porównanie do okropności Holokaustu i ostatecznego rozwiązania jest oburzające".

Wołodymyr Zełenski w niedzielnym przemówieniu przed członkami Knesetu w Izraelu podkreślał, że "mediować można między państwami, a nie między dobrem a złem". - Izrael musi dokonać wyboru, czy popiera Ukrainę czy Rosję - mówił ukraiński prezydent.

W swoim krótkim, ale jak zauważyło wielu komentatorów, dosadnym przemówieniu Zełenski starał się przekonać izraelskich parlamentarzystów do udzielenia zdecydowanego i popartego czynami wsparcia Ukrainy. - Ukraina dokonała wyboru 80 lat temu i mamy Sprawiedliwych, którzy ukrywali Żydów, nadszedł czas, by i Izrael dokonał wyboru [...] Obojętność zabija, kalkulacja zabija – przekonywał.

- Wszyscy wiedzą, że izraelskie systemy obrony antyrakietowej są najlepsze na świecie. Moglibyście nam pomóc, pomóc chronić Ukraińców, a także ukraińskich Żydów - zaapelował do władz Izraela. - Możemy pytać, czemu nie sprzedacie nam broni, czemu nie nałożycie potężnych sankcji na Rosję, czemu nie wywrzecie presji na rosyjski biznes. Tak czy inaczej, wybór należy do was, bracia i siostry, a odpowiedź obciąża wasze sumienia. I to wy musicie z nią żyć - skonstatował.

Zełenski przypomniał, że rosyjski atak rakietowy uderzył niedawno w Babi Jar na Ukrainie, gdzie ponad 30 tys. Żydów zostało zamordowanych w ciągu dwóch dni w 1941 roku.

Szerokim echem odbiło się w izraelskich mediach porównanie Holokaustu z rosyjską inwazją na Ukrainę, które sugerował Zełenski w swoim przemówieniu. Skrytykowało go za to również kilku parlamentarzystów.

Krytyka po wystąpieniu Zełenskiego przed Knesetem

"Podziwiam prezydenta Ukrainy i wspieram naród ukraiński całym sercem, (...) ale porównanie do okropności Holokaustu i ostatecznego rozwiązania jest oburzające" - napisał na Twitterze minister komunikacji Joaz Hendel.

Jako że budynek Knesetu przechodzi remont, izraelscy parlamentarzyści wzięli udział w spotkaniu także za pomocą telekonferencji.

Przemówienie Zełenskiego pokazano na głównych izraelskich kanałach telewizyjnych oraz na placu Habima w Tel Awiwie, gdzie odbywała się manifestacja poparcia dla Ukrainy.

Wojna w Ukrainie - najnowsze informacje na żywo