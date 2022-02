Rosja atakuje cywilów, atakuje osiedla mieszkaniowe - podkreśla Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, informując o rosyjskim ataku w Charkowie w północno-wschodniej części Ukrainy. W sobotę około godziny 21 czasu polskiego rakieta trafiła w 9-piętrowy budynek. Zniszczone zostały mieszkania pomiędzy 4 a 6 piętrem.

Ratownikom, którzy dotarli na miejsce nie udało się uratować życia mieszkanki 5 piętra. Ze zniszczonego budynku ewakuowano około 20 osób. 60 kolejnych w chwili ostrzału ukrywało się w piwnicach. Nikt z nich nie ucierpiał.

Budynek mieszkalny trafiony rosyjską rakietą 26 lutego wieczorem w Charkowie ‧ fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych ‧ fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Wasylków w ogniu

W nocy z soboty na niedzielę najgroźniejsza sytuacja była w Wasylkowie niedaleko Kijowa. Pocisk uderzył w skład ropy i doprowadził do pożaru, co stanowi ogromne zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Przedstawiciele ukraińskiego parlamentu wydali specjalny komunikat i zaapelowali o nieotwieranie okien. Kilka godzin później w Wasylkowie rozpoczęły się walki o lotnisko. Z tego powodu niemożliwe było rozpoczęcie gaszenia pożaru. Sytuacja jest więc poważna. Szef administracji państwowej obwodu kijowskiego Ołeksij Kułeba podkreślał w mediach społecznościowych, że bezpośrednie uderzenie przez pocisk w zbiornik z paliwem grozi katastrofą ekologiczną. "Robimy wszystko, żeby do tego nie dopuścić" - zapewnił.

Po ostrzale zachodniej części Kijowa zmarło 6-letnie dziecko. Ciężkie walki toczyły się też pod Chersoniem. "Ukraińskie siły zbrojne odpierają zmasowane ataki rosyjskiej armii prowadzone ze wszystkich kierunków" - zaznaczała w niedzielę nad ranem ukraińska armia.

Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.