Ostrzegali przed podróżami do Polski tego lata. Nasz kraj wśród "obszarów ryzyka"

Hiszpański dziennik "ABC" ostrzegał w środowym internetowym wydaniu przed podróżami do Polski tego lata. Nasz kraj znalazł się w zestawieniu "Niebezpieczne kraje Europy, do których nie powinieneś podróżować". Po reakcji polskiej ambasady adnotację dotyczącą Polski wycofano.

"Niebezpieczne kraje Europy, do których nie powinieneś podróżować" - w takim zestawieniu znalazła się Polska w publikacji hiszpańskiego dziennika "ABC". Zgodnie z pierwotną wersją artykułu, którego autorka powoływała się na źródła MSZ w Madrycie, nasz kraj został zaliczony do krajów niebezpiecznych do podróżowania tego lata.

"ABC": Polska wśród krajów, do których nie należy podróżować

W artykule autorka stwierdziła, że to "pomoc Warszawy dla Ukrainy jest przyczyną odradzania podróżowania do Polski w ciągu najbliższych kilku miesięcy", a szczególną uwagę zwróciła na obszar przy granicy z Białorusią: "podróżowanie na to terytorium może stanowić problem dla obywateli Hiszpanii".

Na opublikowanej przez dziennik mapie reprezentującej wskaźnik zagrożenia dla podróżujących po Europie Ukraina została zaznaczona kolorem czarnym, oznaczającym najniebezpieczniejsze terytorium w Europie, dokąd w żadnym wypadku nie należy podróżować; Rosja, Białoruś, Obwód Kaliningradzki i Armenia - czerwonym, dokąd jechać się nie zaleca, jeżeli nie ma takiej konieczności, zaś Polska, Mołdawia, Serbia, Gruzja i Azerbejdżan - kolorem pomarańczowym, jako "obszary objęte ryzykiem".

Polska ambasada w Madrycie reaguje

W wyniku interwencji polskiej ambasady w Madrycie w czwartek hiszpański dziennik "ABC" natychmiast wycofał treści dotyczące Polski z opublikowanego w środowym wydaniu internetowym artykułu. "Zgodnie z aktualną klasyfikacją MSZ w Hiszpanii umieszczenie przez dziennik »ABC« naszego kraju w kategorii niższej pod względem bezpieczeństwa było efektem błędu ze strony autorki i redakcji, a treść artykułu zostanie niezwłocznie poprawiona" - poinformowały w rozmowie z PAP źródła ambasady RP, powołując się na oświadczenie redakcji dziennika "ABC".

Fragment artykułu dotyczący klasyfikacji Polski jako kraju niebezpiecznego do podróżowania został usunięty po interwencji polskiej placówki, a Polska została zakwalifikowana do grupy krajów "bezpiecznych i bez szczególnych ograniczeń dotyczących podróżowania". Na mapie Europy teraz jest zaznaczona kolorem niebieskim - tak jak inne "najbardziej bezpieczne kraje Europy": Niemcy, Wielka Brytania, Portugalia, Holandia, Belgia, Estonia, Finlandia, Rumunia i Węgry.

Zgodnie z informacją MSZ "sytuacja bezpieczeństwa w Polsce jest stabilna i w zasadzie nie ma zagrożeń dla integralności osób. Polskie siły bezpieczeństwa są skuteczne w walce z przestępczością, a poruszając się po Polsce, można cieszyć się poczuciem bezpieczeństwa, choć wskazane jest omijanie pewnych dzielnic […]" - czytamy na stronach internetowych MSZ.

RadioZET.pl/PAP - Grażyna Opińska