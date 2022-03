PESEL dla uchodźców z Ukrainy - jak złożyć wniosek i gdzie to można zrobić? W środę 16 marca polskie urzędy rozpoczęły proces przyjmowania wniosków uchodźców z Ukrainy o nadawanie im numeru PESEL. Alert w tej sprawie wydało RCB. Po rosyjskim ataku na Ukrainę polską granicę przekroczyło już prawie 1,9 mln osób. Sprawdź najważniejsze informacje o akcji PESEL dla uchodźców z Ukrainy. jak wygląda składanie wniosku, a także, w których miejscach można go złożyć i jakie dokumenty trzeba mieć ze sobą?

PESEL dla uchodźców z Ukrainy: jak złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL i gdzie to można zrobić? Od środy 16 marca to pytanie zadaje coraz więcej osób. Wojna w Ukrainie trwa już trzy tygodnie, co wiąże się z coraz większym napływem uchodźców do Polski. Jak poinformowali funkcjonariusze Straży Granicznej po 21 dniach polsko-ukraińską granicę przekroczyło już prawie 1,9 mln osób.

W związku z sytuacją polski rząd w ramach pomocy Ukraińcom przyjął specustawę, która ma znacznie ułatwić życie uchodźcom, którzy przedostaną się do Polski. Od środy wszystkie osoby, które ewakuowały się do kraju nad Wisłą, mogą ubiegać się o nadanie numeru PESEL.

PESEL dla uchodźcy z Ukrainy

Przypomnijmy, że ten jedenastocyfrowy numer jest identyfikatorem każdego człowieka, oferujący dostęp do wielu usług m.in. szukania legalnej pracy, korzystania z opieki medycznej lub założenia konta w banku, czy zapisania dziecka do szkoły. Każdy numer PESEL należy do indywidualnych osób urodzonych w Polsce. W wyjątkowych przypadkach mogą się o niego starać cudzoziemcy. Z numeru PESEL możemy poznać datę urodzenia i odczytać z niego płeć.

16 marca polskie urzędy rozpoczęły przyjmowanie wniosków o PESEL dla uchodźców z Ukrainy. Jakie dokumenty należy złożyć i jak wygląda wniosek, który trzeba wypełnić, żeby otrzymać PESEL?

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Zgodnie z ustawą wniosek o przyznanie numeru PESEL może złożyć każda osoba, która od 24 lutego 2022 roku z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę przedostała się bezpośrednio ze swojego kraju do Polski. Chętni muszą zgłosić się do dowolnego urzędu gminy. Przede wszystkim osoby muszą wypełnić wniosek w dwujęzycznej wersji: ukraińsko-polskiej bądź rosyjsko-polskiej. Można go znaleźć W TYM MIEJSCU. Taki dokument dostanie się również bezpośrednio w placówce.

W dokumencie musimy wpisać m.in. takie dane jak: imię i nazwisko, datę i kraj urodzenia, obywatelstwo, datę wjazdu do Polski. W celu stworzenia dodatkowo profilu zaufanego należy także podać adres e-mail i numer telefonu.

PESEL dla Ukraińca 2022. Wniosek i nadanie numeru

Podczas składania wniosku o PESEL dla uchodźców z Ukrainy trzeba przedstawić dokument podróży, Kartę Polaka albo inny dokument ze zdjęciem, który potwierdzi tożsamość. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, trzeba będzie okazać dodatkowo dokument potwierdzający urodzenie. Akceptowalny jest też dokument, który został unieważniony. Jednak co w przypadku, gdy nie mamy ww. dokumentów? Wówczas należy złożyć dodatkowe dokument, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

ZOBACZ TAKŻE: Wojna na żywo - najnowsze informacje

W czasie składania wniosku o PESEL dla uchodźców pobierane są odciski palców. Petenci muszą załączyć swoje zdjęcie, spełniające wymagania fotografii do dowodu osobistego. Warto zaznaczyć, że w niektórych gminach będzie można nieodpłatnie wykonać takie zdjęcie.

Złożenie wniosku o PESEL dla uchodźców jest bezpłatne i trwa łącznie 30-40 minut. Na koniec procesu urzędnik wręczy potwierdzenie nadanie numeru PESEL. Samorządy ostrzegają, że czas oczekiwania w kolejce może być mocno wydłużony.

Przypomnijmy, że w środę 16 marca wszyscy posiadacze ukraińskie karty SIM, którzy zalogowali się w polskich sieciach komórkowych otrzymały alert RCB. Wiadomość wysłana przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa została napisana w języku ukraińskim.

"Od 16.03 możesz otrzymać numer PESEL. Nie spiesz się, masz kilka tygodni" - czytamy.

RadioZET.pl