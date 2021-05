43-letnia kobieta z objawami koronawirusa trafiła do szpitala Bhopal Memorial w Indiach. Na miejscu doszło do skandalicznego incydentu. Pacjentka została zgwałcona przez 40-letniego pielęgniarza. Kobieta poinformowała o gwałcie władze szpitala i policję. Jak podaje portal India Today, wkrótce po tym jej stan zdrowia się pogorszył. 43-latka została podłączona do respiratora. Zmarła późnym wieczorem tego samego dnia.

Pacjentka z Covid-19 zgwałcona w szpitalu w Bhopalu

Policja z Nishatpura, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie, poinformowała, że zatrzymała 40-letniego pielęgniarza Santosha Ahirwara. Mężczyzna miał również dokonać napaści seksualnej na 24-letnią pielęgniarkę personelu medycznego. W przeszłości został zawieszony za picie alkoholu w pracy.

Obrońcy 43-letniej pacjentki uważają, że kierownictwo szpitala próbowało zatuszować incydent i nawet miesiąc po śmierci kobiety nie poinformowano o zdarzeniu jej bliskich. Śledczy twierdzą jednak, że ofiara napaści złożyła wniosek, w którym poprosiła o ochronę jej tożsamości i nieujawnianie incydentu.

- Dlatego informacje nie zostały udostępnione nikomu poza zespołem śledczym - powiedział Irshad Wali, starszy funkcjonariusz policji.

Od wybuchu epidemii Covid-19 w Indiach stwierdzono 270 319 zgonów osób zakażonych koronawirusem, a liczba zakażeń przekroczyła 24 mln. Do tej pory zaszczepiono ponad 178 mln ludzi.

Silnie zakaźny wariant koronawirusa, po raz pierwszy wykryty w Indiach, rozprzestrzenia się na świecie. Indyjski wariant B.1.617 wirusa został wykryty w ośmiu krajach obu Ameryk, w tym w Kanadzie i USA - poinformował ekspert WHO ds. chorób zakaźnych Jairo Mendez.

RadioZET.pl/India Today