Padła "szóstka" w Lotto Plus. Polska ma nowego miliardera

W sobotnim losowaniu padła "szóstka" w Lotto Plus. Szczęśliwiec, który kupił kupon w Kaliszu Pomorskim, wygrał milion złotych. Była to siódma główna wygrana w Lotto w minionym miesiącu.

Podczas losowania Lotto Plus w sobotę 30 lipca wylosowane zostały następujące liczby: 10, 12, 13, 17, 20, 25. "Szóstkę" trafił mieszkaniec Kalisza Pomorskiego. Szczęśliwiec zawarł zakład metodą chybił trafił w punkcie Lotto na ulicy Św. Wojciecha 10. Bilans "szóstek" w całej Polsce w lipcu wynosi siedem, z czego cztery zostały trafione w Lotto, a trzy w Lotto Plus.

Losowanie Lotto i Lotto Plus

Aby zagrać o milion złotych w Lotto Plus wystarczy dopłacić złotówkę do zakładu Lotto i poprosić o grę z Plusem. Najbliższe losowanie Lotto odbędzie się we wtorek – do wygrania jest 7 milionów złotych. Tego samego dnia gracze mają szansę na sto milionów złotych w Eurojackpot.

Totalizator Sportowy przypomina, że od 1 sierpnia 2022 roku wieczorne losowania gier liczbowych oraz loterii pieniężnych będą rozpoczynały się na antenie TVP3 o godzinie 22:00, a nie jak wcześniej o 21:50.

RadioZET.pl/Lotto