Chłopiec oddał mocz w nieodpowiednim miejscu. Został aresztowany, tłum chce jego śmierci

Hinduskiemu chłopcu grozi kara śmierci po tym, jak został oskarżony o celowe oddawanie moczu w bibliotece medresy – poinformował The Guardian. Jest najmłodszą osobą w historii Pakistanu oskarżoną o bluźnierstwo.

Ośmioletni hinduski chłopiec jest w areszcie domowym we wschodnim Pakistanie. 8-latek ma także przydzieloną policyjną ochronę, ponieważ po zwolnieniu go za kaucją w ubiegłym tygodniu, w mieście Rahim Yar Khan w Pendżabie doszło do zamieszek. Tłum muzułmanów zaatakował hinduską świątynię i domagał się śmierci chłopca.

Pakistan. 8-latek najmłodszą osobą oskarżoną o bluźnierstwo

Rodzina 8-latka się ukrywa, a wielu członków hinduskiej społeczności uciekło z dzielnicy, w której doszło do ataku. W okolicy rozmieszczono wojsko, by stłumić kolejne wybuchy przemocy. W związku z atakiem zatrzymano 20 osób.

8-letni chłopiec jest najmłodszą osobą w historii oskarżoną o bluźnierstwo w Pakistanie. Śledczy zarzucają mu, że celowo oddał mocz na dywan w medresie, czyli muzułmańskiej szkole. 8-latek zrobił to w bibliotece, w której przechowywane są święte dla muzułmanów księgi. Za bluźnierstwo grozi w tym kraju kara śmierci.

The Guardian zaznaczył, że zna imię i nazwisko 8-latka, ale nie podał jego danych w trosce o bezpieczeństwo chłopca i rodziny. – On nawet nie zdaje sobie sprawy czym jest bluźnierstwo (...). Nadal nie rozumie, na czym polegała jego zbrodnia i dlaczego był przetrzymywany w więzieniu przez tydzień – powiedział w rozmowie z Guardianem członek rodziny chłopca.

Bluźnierstwo w Pakistanie. Co za to grozi?

Społeczność międzynarodowa krytykuje przepisy dotyczące bluźnierstwa w Pakistanie. The Guardian zwraca uwagę, że były nieproporcjonalnie często stosowane przeciwko mniejszościom religijnym w tym kraju. Chociaż od czasu wprowadzenia kary śmierci za to przestępstwo w 1986 roku nie przeprowadzono żadnej egzekucji, osoby, którym postawiono zarzut bluźnierstwa, często są zabijane przez rozwścieczony tłum.

Ramesh Kumar, który jest przewodniczącym pakistańskiej rady hinduskiej stwierdził, że atak na świątynię i oskarżenia o bluźnierstwo ośmioletniego chłopca go zszokowały.

"Wzrasta poziom ekstremizmu i fanatyzmu"

Natomiast Kapil Dev, działacz na rzecz praw człowieka, zażądał natychmiastowego wycofania zarzutów wobec chłopca i zapewnienia bezpieczeństwa jemu i jego rodzinie. Zwrócił też uwagę na nasilenie ataków na świątynie hinduistyczne w ostatnich kilku latach. – Wskazuje to na rosnący poziom ekstremizmu i fanatyzmu. Ostatnie ataki mogą zwiastować nową falę prześladowań Hindusów – podkreślił Kapil Dev.

Ubiegłotygodniowy atak na świątynię potępił premier Pakistanu Imran Khan. Nakazał też wszczęcie wewnętrznego postępowania w policji, która nie powstrzymała agresywnego tłumu.

RadioZET.pl/The Guardian