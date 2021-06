Duchowny zasłynął krytyką kreskówek. Odpowie za wykorzystywanie seksualne ucznia

Aziz-ur-Rehman odpowie za wykorzystywanie seksualne ucznia ze szkoły religijnej w Pakistanie. Duchowny znany ze swej walki z odstępstwami od zasad islamu początkowo wszystkiego się wyparł, ale do mediów społecznościowych wyciekły nagrania przedstawiające stosunek seksualny z pokrzywdzonym. Podczas przesłuchania na policji Aziz-ur-Rehman przyznał do się do winy.