Co najmniej 30 osób zginęło, a dziesiątki zostało rannych w zderzeniu dwóch pociągów, do którego doszło w poniedziałek rano na południu Pakistanu - poinformowały lokalne władze. Trwa akcja ratunkowa, od 15 do 20 osób jest wciąż uwięzionych we wraku. Pociągi przewoziły ok. 1100 pasażerów.