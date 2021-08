Pożar minibusa po zderzeniu z ciężarówką. Zginęło 10 osób, wielu rannych

Dziesięć osób zginęło w zderzeniu ciężarówki z minibusem na autostradzie we wschodnim Pakistanie - poinformowały w poniedziałek służby ratunkowe. Do wypadku doszło ostatniej nocy w okolicach miasta Gudźranwala w prowincji Pendżab. Mikrobus jechał z Rawalpindi do stolicy prowincji, Lahaur.